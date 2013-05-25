تلفات جاده ای در قزوین کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرجی در اولین جلسه کمیته ایمنی راهها که صبح شنبه در محل اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد اظهارداشت: در سال گذشته علی رغم افزایش ترافیک و افزایش تعداد خودروها ی شماره گذاری شده و همچنین صدور گواهینامه رانندگی جدید، این استان برای پنجمین سال متوالی کاهش تلفات جاده ای را داشته است.



وی افزود: در سال گذشته با تلاش و کوشش همکاران راهداری و مدیریت خوب و اصولی هیچ گونه محدودیت ترافیکی و مسدود شدن جاده ای نداشته ایم و در بعضی از مواقع راههای این استان جایگزین محورهای مسدوده شده استانهای شمال کشور نیز شده است.





سرهنگ سید مظفر حسینی فرمانده پلیس راه استان قزوین نیز در این جلسه بیان کرد: تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی در سال گذشته 19 درصد کاهش داشته و همچنین براساس گزارش ارائه شده در اداره پزشکی قانونی استان قزوین تعداد کشته های تصادفات در سال 91 نسبت به سال گذشته آن سه درصد کاهش داشته است.

همجنین در ادامه منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری قزوین از عملکرد کلیه دستگاههای عضو کمیته به علت عملکرد مناسب در کاهش تلفات جاده ای تشکر و تصریح کرد: مهمترین زیرساخت توسعه راه است و مهمترین ویژگی راه ایمنی آن است و مشخصه مهم آن ایمنی و نگهداری راه به نحو مطلوب می باشد.

وی به نقش بالای انسان در تصادفات اشاره کرد و خواستار فرهنگ سازی و آموزش بیشتر رانندگان و کنترل بیشتر مکانیزه ترافیک شد.