۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۱۶

زمان مسابقات ذوب آهن در مرحله پلی آف اعلام شد

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن از اعلام زمان مسابقه تیم فوتبال این باشگاه در مرحله پلی آف لیگ برتر فوتبال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پاس همدان و مس سرچشمه دو تیمی هستند که به مرحله پلی آف لیگ دسته اول برای صعود به لیگ برتر رسیده‌اند و این دو تیم در روزهای پنجم و  نهم خرداد به مصاف هم می‌روند. برنده نهایی این مسابقه باید برای حضور در لیگ برتر به مصاف ذوب آهن اصفهان برود.

خسرو ابراهیمی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن پس از جلسه روز شنبه مدیران باشگاه‌ها با وزیر ورزش و جوانان، زمان برگزاری این مسابقه را اعلام کرد. طبق گفته ابراهیمی، برنده دیدار مس سرچشمه با پاس همدان در روزهای شانزدهم و بیست و یکم خردادماه در بازی رفت و برگشت مقابل ذوب آهن قرار می‌گیرد تا تکلیف شانزدهمین تیم لیگ برتر برای فصل بعد مشخص شود.

