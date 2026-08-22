محمد نخجیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از کشف و جمع‌آوری ۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در سه مرکز در سطح شهر یزد طی مرداد ماه خبر داد.

وی گفت: این ۱۲ دستگاه ماینر با مصرف برقی معادل ۱۴۴ خانوار، در قالب سه مرکز غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شدند.

نخجیری افزود: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، علاوه بر تحمیل بار مضاعف به شبکه، موجب تضییع حقوق سایر مشترکان می‌شود و مقابله با این نوع قاچاق برق با جدیت در دستور کار شرکت توزیع نیروی برق استان یزد قرار دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا شماره تلفن ۱۲۱ به شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اطلاع دهند.