عدم حضور نماینده ولی فقیه در برنامه های احمدی نژاد/ دستگاه انفجار "پنچر" شد!

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد که قرار بود دو هفته پیش با وزرای خود در قالب سفر چهارم هیئت دولت به لرستان سفر کند صبح امروز تنها با دو وزیر خود برای افتتاح چند پروژه عمرانی به لرستان سفر کرد. پروژه هایی که برخی از آنها پیش از این افتتاح یا کلنگ زنی شده بود.

این در حالیست که دو هفته قبل خبر سفر هیئت دولت به لرستان به خبرنگاران داده شد که با وجود آمادگی استان برای استقبال از هیئت دولت سفر دکتر احمدی نژاد به علت آنچه بدی آب و هوا عنوان شد لغو و در یک اتفاق ناگهانی صبح امروز شنبه از حضور احمدی نژاد در لرستان خبر داده شد تا بعد از حضور وی در استان خبرنگاران در جریان برنامه ها گذاشته شوند، سفری که معلوم نیست چرا اینگونه بدون مقدمه و اطلاع قبلی صورت گرفت.

سفر یک روزه دکتر احمدی نژاد به همراه وزیر نیرو، وزیر راه و شهر سازی و معاون وزیر بهداشت به لرستان آنقدر ناگهانی صورت گرفت که برخی از نمایندگان مردم لرستان فرصت حضور در مراسم استقبال و افتتاحیه ها را پیدا نکردند.

از جمله حاشیه های این سفر عدم صدور کارت برای خبرنگاران بود. با این تفاسیر خبرنگاران استانی در هیچکدام از مراسم های مربوط به افتتاحیه ها حضور نداشتند و تنها خبرنگار و فیلمبردار صدا و سیما و خبرنگار خبرگزاری دولت اجازه حضور در مراسم استقبال و افتتاحیه ها را گرفتند.

با وجود تلاش خبرنگاران لرستانی برای شرکت در مراسم افتتاحیه پروژه های عمرانی هیچکدام از خبرنگاران با توجه به ممانعت تیم حفاظتی رئیس جمهوری نتوانستند در این مراسم حضور پیدا کنند و تنها در پایان سفر رئیس جمهور و در جلسه شورای اداری استان اجازه حضور پیدا کردند که البته در این مراسم نیز مسئولان نهاد ریاست جمهوری اجازه ورود خبرنگار "مهر" را ندادند.

البته این در حالیست که بیشترین اخبار مربوط به سفر رئیس جمهور به لرستان در خبرگزاری مهر منعکس شد تا این امر نشان دهد که مانع تراشی مسئولان امر این خبرگزاری را در اطلاع رسانی شفاف به مخاطبان خود بازنمی دارد.

از دیگر حواشی این سفر عدم حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در مراسم استقبال از رئیس جمهور و سایر جلسات بود که در طول جلسات امروز علت آن عنوان نشد. عدم حضور نماینده ولی فقیه در برنامه ها در حالی بود که برخی رسانه ها با انتشار اخباری مدعی حضور حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در مراسم استقبال از رئیس جمهور و شورای اداری شده بودند.

همچنین در حاشیه کلنگ زنی سد معشوره به دلیل مشکلات فنی امکان انفجار آغاز اجرای پروژه فراهم نشد تا رئیس جمهوری در سخنرانی خود اینگونه به این موضوع اشاره کند: البته دستگاه انفجار "پنچر" شده بود اما انفجار کار نمادینی است و ایرادی ندارد، مهم این است که کار شروع شود.

همچنین در لحظات پایانی سفر یکی از خبرنگاران لرستانی با استفاده از فرصت به یادآوری وعده های احمدی نژاد پرداخت و به وی گفت که در یکی از سفرهایش وعده کرده که برای آبادانی لرستان خودش کلنگ در دست می گیرد و قول داده که بیکاری لرستان در سفر چهارم کاهش یابد در حالیکه همچنان لرستان در صدر جدول بیکاران کشور است.

و اما رئیس جمهوری در پاسخ به سوال این خبرنگار عنوان کرد که این سفر، سفر استانی نیست و برای افتتاح پروژه آمده است. وی البته تاکید کرد که دولت نمی تواند خودش برای انجام امور وارد عمل شود و باید بخش خصوصی در این زمینه ورود پیدا کند.

احمدی نژاد همچنین در پاسخ به درخواست این خبرنگار برای دادن هدیه در پایان دولتش به لرستان گفت: که این بار برای افتتاح پروژه آمده و به زودی در سفر استانی بار دیگر به لرستان سفر کرده و در آن سفر هدیه اش را می دهد!