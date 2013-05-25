نمی شود کشور مال عده ای خاص باشد/ بعضی نمی خواهند توده های مردم قدرت بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در پایان سفر به لرستان در جمع مدیران دستگاههای اجرایی اظهار داشت: در هشت سال دولت نهم و دهم حجم کارهایی که در بخشهای گوناگون انجام شده است قابل قیاس با هیچ دوره ای از تاریخ نیست.

وی با بیان اینکه کارهایی که انجام شده روی زمین است و صرفا مفهومی نیست، ادامه داد: در این راستا اجرای کریدورهای شمال - جنوب که بیشترین خط حمل و نقل بار بین جنوب و شمال کشور است یک حرکت بزرگ محسوب می شود؛ دو بندر مهم اهواز و امام را داریم که بخش اصلی تجارت کشور از این دو بندر صورت می گیرد. به فضل الهی در همین دولتهای نهم و دهم راه ارتباطی این دو بندر از حالت جاده های دو خطه نا امن و پرتصادف خارج شد.

احمدی نژاد به اجرای آزادراه بندرعباس - تهران اشاره کرد و گفت: تنها یک تکه کوچک از این راه مانده است، این آزاد راه بندرعباس را به نقاط مختلف کشور عمدتا با راههای دو طرفه مجزا و با سرعت و ایمنی بالا متصل می کند، با اجرای این پروژه ها در انرژی و سوخت صرفه جویی شد و همچنین کاهش تلفات را در پی داشت.

وی افزود: کریدور دوم از بندرامام تا اهواز - اندیمشک - خرم آباد - بروجرد - اراک - ملایر - کرمانشاه و تهران که البته کارش تمام شده و مسیر آن از پل زال به پایین به اتمام رسیده است، تنها 27 کیلومتر بین بروجرد تا اراک باقی مانده که به زودی اجرایی می شود.

رئیس دولت دهم ادامه داد: در دولت نهم و دهم در هر بخشی چند برابر دوره های مشابه کار انجام شده است، روزی که دولت را تحویل گرفتیم میزان تولید فولاد خام زیر 10 میلیون تن بود اما امروز به 23 میلیون تن رسیده است و البته با 25 میلیون تن تولید در سال دولت را تحویل خواهیم داد.

احمدی نژاد گفت: در بخش سیمان نیز زمانی که دولت را تحویل گرفتیم 32 میلیون تن در سال تولید داشتیم الان با ظرفیت 86 میلیون تن تولید سیمان، 77 میلیون تن تولید می شود.

وی ادامه داد: در بخش تولیدات کشاورزی نیز میزان تولیدات ما الان از مرز 120 میلیون تن در سال عبور کرده است البته این به این معنا نیست که بیکاری ورافتاده است چرا که با ورود تکنولوژی کار هم کاهش می یابد.

رئیس جمهوری افزود: در بخش صادرات غیرنفتی که آرزوی دولتهای متوالی بود میزان صادرات غیرنفتی کشور از هفت میلیارد دلار در سال، به 50 میلیارد دلار در سال رسیده است. البته هدف ما برای سال گذشته 75 میلیارد دلار بود که به خاطر تحریم ها و اینکه عده ای در خارج و داخل کشور دست به دست هم دادند تا یک کاهش سرعتی درست شود این امر محقق نشد ولی به زودی این مشکل را حل می کنیم.

وی به برنامه های دولت در زمینه تحقق عدالت اشاره کرد و گفت: نمی شود کشور مال عده ای خاص باشد، ثروت کشور مال همه است البته سیستم جوری است که پایه های آن سیستم سرمایه داری است و پول دائما از پایین به سمت بالا و از جیب ضعیف ترها به جیب پولدارا می رود.

رئیس دولت دهم افزود: دولت نهم و دهم چند بار برای حل این مسائل اقدام کرد، مثل بنگاههای زودبازه که از طریق آن یک میلیون شغل دائمی با پول خیلی کم ایجاد کردیم، همچنین سهام عدالت نیز که 45 میلیون نفر سهام عدالت گرفتند، الان قیمت سهام عدالت پنج برابر شده است اگر یک خانواده ای چهار میلیون سهام عدالت داشتند امروز نزدیک به 20 میلیون تومان می ارزد. همچنین هدفمندی یارانه ها، مسکن مهر و صندوق امام رضا(ع) نیز در این راستا کار کردند.

احمدی نژاد عنوان کرد: همانطور که پافشاری بر عدالت همواره با مشکل مواجه بوده است هر طرحی در زمینه اجرای عدالت نیز با مخالفت گسترده مواجه شده است، مخالفتهای گسترده بدون هیچ منطقی؛ طرح بنگاهای زودبازه را چقدر کوبیدند در آن سه سال که این طرح اجرا شد.

وی ادامه داد: الان هم می گویند مشکل مال مسکن مهر، سهام عدالت و هدفمندی یارانه ها است؛ بعضی ها نمی خواهند توده های مردم قدرت بگیرند و قوی شوند.

رئیس جمهوری افزود: الان هم دولت ستاد صنعت و معدن و کشاورزی را تشکیل داده است، ساختارها باید درست شود، در بخشی از ساختارهای بانکی و مالیاتی نیازمند اصلاح هستیم، قانون اصلاح نظام مالیاتی در دست مجلس است که امیدواریم هرچه زودتر تصویب شود، قانون اصلاح نظام بانکی نیز بعد از چند سال تلاش طرحش آماده شده است.

وی در پایان سخنانش یادآور شد: تشکر می کنم از همه کسانی که برای آبادانی ایران دل می سوزانند و امیدوارم لرستان با همین شتابی که پیدا کرده جلو برود و دست به دست هم دهیم برای کار.