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۴ خرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۰۷

جمهوری آذربایجان قصد پیوستن به "ناتو" را ندارد

جمهوری آذربایجان قصد پیوستن به "ناتو" را ندارد

معاون رئیس جمهور جمهوری آذربایجان اعلام کرد کشورش قصد پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و سازمان پیمان امنیت جمعی را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " زی نیوز" ، " "علی گانسانوف" دستیار رئیس جمهور آذربایجان اعلام کرد کشورش نه قصد دارد به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و نه به سازمان پیمان امنیت جمعی (سستو) به رهبری روسیه بپیوندد.

وی گفت جمهوری آذربایجان به این سازمان ها نمی پیوندد، اما آماده همکاری با هر دوی این سازمان ها است.

این مقام جمهوری آذربایجان افزود ما از سال 1995 همکاری هایی با ناتو داشته ایم، ولی ما مدل امنیتی خودمان برای آینده را در قالب جنبش عدم تعهد می بینیم.

وی همچنین تاکید کرد این به این معنی نیست که تصمیم ما در آینده عوض نخواهد شد و اگر منافع ملی آذرایجان ایجاب کند، ما می توانیم عضو ناتو یا حتی سستو شویم و یا بی طرف باقی بمانیم.

 

 

 

کد مطلب 2062769

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