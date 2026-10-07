کشوری: حوادث ترافیکی اسفراین ۴۵ درصد افزایش یافت

امین کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آمار مرکز اورژانس ۱۱۵ اسفراین در شش ماهه نخست سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد تعداد حوادث ترافیکی از ۵۵۹ مورد به ۸۱۰ مورد افزایش یافته و شمار مصدومان نیز از ۱۱۲۷ نفر به ۱۴۹۷ نفر رسیده است. همچنین در این حوادث، ۸ مورد فوتی نیز ثبت شده است.

وی در ادامه افزود: با توجه به آغاز سال تحصیلی، افزایش تردد دانش‌آموزان و شلوغی معابر و خیابان‌ها، از رانندگان و همه شهروندان درخواست می‌شود با دقت و احتیاط بیشتری تردد کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و توجه ویژه به عابران پیاده و دانش‌آموزان، در کاهش حوادث ترافیکی نقش‌آفرینی کنند.