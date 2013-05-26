خرید 900 هزار تن گندم از کشاورزان/ پرداختي ها به 645 ميليارد تومان رسید

عباس قبادي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر خريد گندم در 11 استان آغاز شده و كشاورزان اين استانها، تعداد 137000 محموله گندم را به اين شركت فروخته اند، كه ازاين مقدار 102 هزار محموله متعلق به كشاورزان خوزستاني است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينكه مبلغ كل گندم هاي خريداري شده 661 ميليارد تومان است، افزود: با تعامل بانك سپه تاكنون مبلغ 645 ميليارد تومان به صورت نقدي و به روز ، بابت وجوه گندم پرداخت شده و باقيمانده بهاي گندمها مربوط به خريدهاي يكي دو روز اخير است كه دركمترين زمان به حساب كشاورزان واريزخواهد شد.

قبادي با بيان اينكه استانهاي خراسان رضوي و جنوبي به تازگی به جرگه خريداران گندم پيوسته اند، اظهار داشت: با شروع فصل گرما استانهاي بيشتري وارد عمليات خريد شده و به تبع ميزان خريد گندم اين شركت نيز افزايش چشمگيري خواهد يافت.