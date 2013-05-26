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۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۰۸

خرید 900 هزار تن گندم از کشاورزان/ پرداختي ها به 645 ميليارد تومان رسید

خرید 900 هزار تن گندم از کشاورزان/ پرداختي ها به 645 ميليارد تومان رسید

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با گذشت حدود يك ماه ازفصل برداشت گندم در كشور تاكنون بيش از 900 هزارتن گندم توسط كشاورزان تحويل مراكز خريد دولتی شده است.

عباس قبادي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر خريد گندم در 11 استان آغاز شده و كشاورزان اين استانها، تعداد 137000 محموله گندم را به اين شركت فروخته اند، كه ازاين مقدار 102 هزار محموله متعلق به كشاورزان خوزستاني است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينكه مبلغ كل گندم هاي خريداري شده 661 ميليارد تومان است، افزود: با تعامل بانك سپه تاكنون مبلغ 645 ميليارد تومان به صورت نقدي و به روز ، بابت وجوه گندم پرداخت شده و باقيمانده بهاي گندمها مربوط به خريدهاي يكي دو روز اخير است كه دركمترين زمان به حساب كشاورزان واريزخواهد شد.

قبادي با بيان اينكه استانهاي خراسان رضوي و جنوبي به تازگی به جرگه خريداران گندم پيوسته اند، اظهار داشت: با شروع فصل گرما استانهاي بيشتري وارد عمليات خريد شده و به تبع ميزان خريد گندم اين شركت نيز افزايش چشمگيري خواهد يافت. 

کد مطلب 2063155

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