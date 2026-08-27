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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

انهدام شبکه جعل اسناد و زمین‌خواری با ۴۸ بازداشتی

انهدام شبکه جعل اسناد و زمین‌خواری با ۴۸ بازداشتی

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از شناسایی و انهدام یک شبکه جعل اسناد و زمین‌خواری و بازداشت ۴۸ نفر از عوامل مرتبط با این پرونده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر بنا به اعلام روابط عمومی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، این مرکز در راستای عمل به فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در لزوم برخورد قاطع با انواع مفاسد و دستور رییس قوه قضائیه در صیانت از حقوق عمومی و مقابله بدون اغماض با مصادیق فساد اقتصادی، با اجرای عملیاتی دقیق، غافلگیر کننده و پیچیده، نسبت به شناسایی و انهدام این شبکه گسترده اقدام کرد.

بر اساس این گزارش، اعضای شبکه یادشده با بهره‌گیری از جعل سند، سندسازی غیرواقعی و سوءاستفاده از فرآیند اجرای احکام قضایی، در صدد بودند از طریق اخذ انتقال اجرایی، مالکیت ۶۷ هکتار از اراضی مرغوب شهری به ارزش تقریبی ۱۸۰ هزار میلیارد ریال، به‌همراه ۶ قطعه ملک دیگر به مساحت مجموع ۴ هزار متر مربع و ارزشی بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال را به نام خود به ثبت برسانند که با هوشیاری و اقدام به موقع، سربازان گمنام امام زمان (عج) در حفاظت و اطلاعات دستگاه قضایی، از تضییع گسترده حقوق بیت‌المال جلوگیری به عمل آمد. در نتیجه این عملیات، ۴۸ نفر از عوامل و افراد مرتبط با این پرونده شناسایی و بازداشت شدند.

ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ضمن تأکید بر عزم راسخ این قوه در مبارزه مفاسد و خشکاندن ریشه‌های آن، از عموم هم‌وطنان درخواست کرد در صورت مشاهده جرائم مرتبط، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۷ به این ستاد اطلاع‌رسانی کنند.

کد مطلب 6929677

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