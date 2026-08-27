رشد سهام فناوری بازارهای جهانی را تقویت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بازارهای سهام جهان روز پنجشنبه تحت تأثیر رشد سهام شرکتهای فناوری قرار گرفتند و سرمایهگذاران در انتظار نتایج عملکرد شرکت انویدیا و اظهارات مقامهای فدرال رزرو درباره مسیر نرخ بهره بودند.
سهام شرکتهای فناوری در معاملات اروپا افزایش یافت و شاخص فناوری این منطقه حدود ۱.۳ درصد رشد کرد. سهام انویدیا نیز در معاملات فرانکفورت حدود ۶ درصد افزایش یافت. سرمایهگذاران انتظار دارند درآمد این شرکت در سال مالی منتهی به ژانویه ۲۰۲۸ حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا کند.
با وجود رشد سهام فناوری، نگرانی درباره تورم آمریکا و احتمال ادامه سیاست پولی سختگیرانه فدرال رزرو همچنان بر بازارها سایه انداخته است.
سرمایهگذاران اکنون منتظر سخنرانی مقامهای بانک مرکزی آمریکا در نشست جکسونهول هستند تا نشانههای بیشتری درباره مسیر نرخ بهره به دست آورند.
افزایش ارزش سهام فناوری در حالی رخ داده که بازارها همچنان تلاش میکنند تأثیر رشد سرمایهگذاری در هوش مصنوعی بر سود شرکتها و ارزشگذاری سهام را ارزیابی کنند.
در صورت تداوم رشد درآمد شرکتهای بزرگ فناوری، این بخش میتواند همچنان یکی از محرکهای اصلی بازارهای سهام جهان باشد.
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