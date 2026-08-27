کشف کالای خوراکی قاچاق در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر اقربایی فام عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق و ارز کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی، موفق به شناسایی یک واحد انبار دپو کالاهای خارجی به تعداد ۱۸ کارتن به صورت پوششی در داخل کارتن های ماشین لباسشویی و کشف بیش از ۲۷ هزار عدد انواع کالای خوراکی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال و دستگیری ۱ نفر خبر داد.

وی اظهار داشت: برخورد با قاچاقچیان در دستور کار جدی پلیس قرار داشته و از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده موارد مشابه مراتب را در اسرع وقت ۳۰۱۱۰سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی و مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.