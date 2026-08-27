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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

کشف کالای خوراکی قاچاق در تبریز

کشف کالای خوراکی قاچاق در تبریز

تبریز- رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی از کشف کالای خوراکی قاچاق به ارزش پنجاه میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر اقربایی فام عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق و ارز کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی، موفق به شناسایی یک واحد انبار دپو کالاهای خارجی به تعداد ۱۸ کارتن به صورت پوششی در داخل کارتن های ماشین لباسشویی و کشف بیش از ۲۷ هزار عدد انواع کالای خوراکی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال و دستگیری ۱ نفر خبر داد.

وی اظهار داشت: برخورد با قاچاقچیان در دستور کار جدی پلیس قرار داشته و از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده موارد مشابه مراتب را در اسرع وقت ۳۰۱۱۰سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی و مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6929616

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