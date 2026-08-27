آذربایجان شرقی در بزنگاه های تاریخی در سمت درست تاریخ ایستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه در آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای تبریز که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای خدمت و شهدای جنگ ‌های اخیر، اظهار کرد: حضور در این مکان مقدس فرصتی برای ادای دین به شهدا و خانواده ‌های معظم آنان است.

وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور افزود: در جریان جنگ ‌های اخیر، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با فداکاری و روحیه شهادت ‌طلبی در خط مقدم ایستادگی کردند و این میزان مقاومت، بسیاری از تحلیلگران را به حیرت واداشت.

سرمست ادامه داد: این ایستادگی و مقاومت، جز با ایمان، فداکاری و روحیه شهادت ‌طلبی قابل تبیین نیست و خواب آشفته‌ ای را که دشمنان برای ملت ایران دیده بودند، برهم زد.

استاندار آذربایجان شرقی، مردم را یکی دیگر از ارکان مهم اقتدار کشور دانست و گفت: در کنار رشادت نیروهای مسلح، پایبندی و حضور مردم در صحنه، به ‌ویژه مردم آذربایجان شرقی، سرمایه‌ ای مهم برای امنیت و اقتدار کشور است.

وی با اشاره به عملکرد دولت در شرایط جنگی تصریح کرد: دولتمردان و دستگاه ‌های اجرایی در سراسر کشور و به‌ ویژه در آذربایجان شرقی تلاش کردند در پشتیبانی از نیروهای مسلح، تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و حفظ معیشت مردم به ‌گونه‌ای عمل کنند که آثار و فشارهای جنگ تا حد امکان به درون خانواده ‌ها منتقل نشود.

سرمست، تعامل و همدلی میان ارکان مختلف مدیریتی استان را از عوامل مهم موفقیت در این شرایط عنوان کرد و افزود: تعامل میان مدیران دستگاه های اجرایی و ارکان حاکمیتی استان، اعضای شورای تأمین، دستگاه قضایی و نمایندگان مردم در مجلس، فضای مناسبی برای خدمت ‌رسانی و پیشبرد امور ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در سایه این هماهنگی و همکاری، فعالیت ‌های عمرانی و اقتصادی استان با وجود شرایط دشوار کشور ادامه یافت و آذربایجان شرقی بر اساس ارزیابی ‌های انجام ‌شده در سطح وزارت کشور، از نظر سرمایه‌ گذاری و فعالیت ‌های اقتصادی در نیمه دوم سال گذشته رتبه نخست کشور را کسب کرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین گفت: امسال نیز از نظر حجم پروژه‌ های عمرانی قابل افتتاح در هفته دولت، استان آذربایجان شرقی در جایگاه نخست کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به ایثار خانواده ‌های شهدا اظهار کرد: این اقدامات، کمترین وظیفه دولت در قبال جانفشانی شهدا و خانواده ‌های معظم آنان است؛ خانواده‌ هایی که عزیزترین سرمایه ‌های خود را در راه دفاع از کشور تقدیم کرده‌اند.

وی با تأکید بر نقش تاریخی مردم آذربایجان در تحولات کشور افزود: آذربایجان همواره در مقاطع حساس تاریخ ایران نقشی تعیین ‌کننده داشته و مردم این منطقه در بزنگاه ‌های تاریخی، زمان ‌شناسی، آگاهی و بصیرت خود را نشان داده‌اند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به دیدار تاریخی رهبر معظم انقلاب با مردم آذربایجان در ۲۸ بهمن، خاطرنشان کرد: مردم آذربایجان در طول بیش از یک قرن گذشته، از نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، همواره رسالت تاریخی خود را در قبال ایران به‌خوبی ایفا کرده‌اند.

وی ادامه داد: نقش مردم آذربایجان در حفظ آرامش، وحدت، انسجام و وفاق ملی، نقشی تاریخی و ماندگار برای ایران است و باید قدردان این زمان ‌شناسی، خودباوری، رشادت و فداکاری بود.

سرمست در پایان ابراز امیدواری کرد: همه دولتمردان و خدمتگزاران مردم با تلاش مضاعف در تأمین امنیت، آرامش، رفاه و معیشت مردم، وظیفه خود را در قبال ملت قهرمان ایران و خانواده‌های معظم شهدا به بهترین شکل انجام دهند.