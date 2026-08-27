به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر احمدی بعدازظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه طرح هادی و آسفالت روستای سابق محله در بخش یانهسر بهشهر، با اشاره به آمارهای بهدست آمده، اظهار کرد: توسعه زیرساختهای روستایی از اولویتهای اصلی این سازمان است و از سال گذشته تاکنون، با بهرهگیری از اعتبارات دولتی و مشارکت مردمی، ۸۵۰ پروژه طرح هادی در سطح استان با موفقیت به بهرهبرداری رسیده است.
وی در ادامه با تبیین برنامههای پیش رو برای هفته دولت امسال، گفت: در هفته دولت، شاهد تحول در زیرساختهای روستایی استان خواهیم بود؛ به طوری که ۱۱۴ پروژه طرح هادی و همچنین ۲ هزار واحد مسکن روستایی در قالب تسهیلات و سند مالکیت، جهت ارزشافزایی املاک و تثبیت حقوق مالکان در اختیار روستاییان قرار خواهد گرفت.
احمدی با اشاره به مدل جدید مشارکت در پروژهها، از نقش پررنگ دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها در تأمین هزینهها سخن گفت و افزود: در استان مازندران، همافزایی بسیار خوبی میان دولت و مردم شکل گرفته است؛ به گونهای که در بسیاری از پروژهها، حدود ۵۰ درصد اعتبارات از طریق مشارکت مردمی تأمین شده است که این امر نشاندهنده اعتماد مردم به برنامههای توسعهای است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد این سازمان در شهرستان بهشهر اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، ۳۳ پروژه با اعتبار بالغ ۷۰ میلیارد تومان در این شهرستان با همکاری مسئولان و مردم محلی به اتمام رسید.
احمدی گفت: همچنین در جریان مراسم امروز در روستای سابق محله بخش یانهسر، پروژه طرح هادی و ۷۷۰ متر زیرسازی و آسفالت رویتا با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال با مشارکت دهیاری روستا به بهرهبرداری رسید.
حق پناه رئیس اداره بنیاد مسکن بهشهر نیز اظهار کرد: در هفته دولت امسال، ۱۵ روستای این شهرستان شاهد افتتاح پروژههای طرح هادی و ۱۰ کیلومتر آسفالت روستایی با اعتبار ۴۴۰ میلیارد ریال خواهند بود که امروز این طرح ها به صورت تجمیعی با حضور مدیرکل بنیاد مسکن افتتاح شد.
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