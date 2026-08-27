واریز یارانه نقدی کودهای فسفاته به حساب کشاورزان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر نقیلی روز پنجشنبه گفت: بیش از ۲۴۰ کشاورز آذربایجان شرقی در مرداد ماه یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه را به مبلغ ۱۸ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال دریافت کردند.

وی بیان کرد: این اقدام در راستای اجرای طرح واریز یارانه کودهای کشاورزی به حساب کشاورزان انجام پذیرفته و مبلغ مذکور به صورت مستقیم و نقدی در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی استان قرار گرفته است.

نقیلی گفت: در اولین مرحله از واریز یارانه کودهای فسفاته و پتاسه، کلیه کشاورزان مشمولی که دارای شماره شبای بانک کشاورزی ثبت شده در سامانه پایش مواد کودی بودند و از ابتدای اردیبهشت تا پایان تیر ماه امسال اقدام به خرید کود نموده‌اند یارانه نقدی خود را دریافت کردند. این فرایند هر ماه برای پرداخت یارانه به کشاورزان بهره‌مند از کودهای مذکور در ماه قبل اجرا می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی گفت:واریز این یارانه گامی موثر در کاهش هزینه‌های تولید و تشویق کشاورزان به استفاده بهینه از کودهای فسفاته و پتاسه است که می‌تواند به افزایش بهره وری و توسعه پایدار کشاورزی در استان کمک شایانی کند.

وی افزود: طرح واریز نقدی یارانه کود به حساب کشاورزان، زمینه دسترسی کشاورزان به حمایت‌های دولتی را فراهم می‌آورد و امیدواریم با تداوم این طرح بخش کشاورزی استان بیش از پیش تقویت شود.