به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال استقلال صبح امروز یکشنبه فهرست بازیکنان مورد نظر خود را برای فصل بعدی لیگ برتر و لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در اختیار مسئولان این باشگاه قرار داد. وی در نشستی که با حضور معاونان باشگاه استقلال برگزار کرد لیست بازیکنان مورد نظرش را در اختیار آنها قرار داد.

در لیست قلعه‌نویی بر حفظ بازیکنان کنونی تیم تاکید شده است. وی همچنین نام 5 بازیکن جدید را در اختیار باشگاه قرار داد تا مذاکرات لازم با آنها انجام گیرد. از بین بازیکنان خارجی استقلال تنها ساموئل مورد تایید قلعه‌نویی قرار گرفته و سرمربی تیم بر حفظ این بازیکن تاکید کرده است ولی آرزه دیگر جایی در بین آبی‌ها نخواهد داشت.