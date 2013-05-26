پلاك افتخار بر سراي 114 شهيد دفاع مقدس در مشهد نصب مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اصغری ظهر يك شنبه در حاشيه بازديد از خانواده شهيد محمد داووودي ن‍‍ژاد و نصب پلاك افتخار برسر در منزل اين شهيد بزرگوار اظهار كرد: نصب پلاک‌های افتخار بر سردر منازل خانواده‌های معظم شهدا اقدامی کوچک در برابر رشادت و سلحشوری آن‌هاست.

وي بيان كرد: خانواده معظم شهدا پاسداران واقعی اسلام، انقلاب و منبع تولید فرهنگ ایثار هستند و از این رو یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده بماند تا زمینه برای آشنایی بهتر نسلی که دوران دفاع مقدس و انقلاب را ندیده‌اند، فراهم شود.

وی تصریح کرد: نصب پلاک افتخار با هدف حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و تکریم خانواده معظم آن‌ها انجام شد.

شهردار منطقه 4 مشهد به نقش موثر و مهم شورای اجتماعی محلات هر منطقه اشاره و اظهار کرد: طرح نصب پلاک افتخار در شورای اجتماعی محلات منطقه 4 مطرح شد و پس از تصویب به اجر درآمد.

وی ادامه داد: پلاک افتخار این شهدا در قالب تابلوی فلزی طراحی شده که بر روی آن، عکس و اطلاعاتی از مشخصات شهید شامل نام، نام‌خانوادگی،‌ تاریخ محل تولد و شهادت و فرازی از وصیت‌نامه وی درج شده است.

گفتنی است در استمرار سنت پسندیده بازدید از خانواده شهدا، شهردار و جمعی از مسولان شهرداری منطقه 4 به اتفاق رییس بنیاد شهید منطقه 2 مشهد با خانواده شهید محمد داوودی دیدار و ضمن نصب پلاک افتخار آن شهید از خانواده معظم ایشان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود تجلیل کردند.