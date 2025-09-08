شهرداری منطقه ۱۰تهران میزبان طرح ابتکاری «باشهدا» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در طرح «با شهدا» هرماه یاد و نام دو شهید از فرزندان غیور منطقه ۱۰ زنده نگه داشته می‌شود. در همین راستا بنرهای یادبود در اندازه پرتابلی با تصویر شهید و مزین به روایتی از زندگی یا جمله‌ای از وصیت‌نامه او در سطح محلات منطقه اکران می‌شود.

از ویژگی‌های این طرح، جانمایی یکی از بنرها در کوچه محل سکونت خانواده شهید با هدف تکریم و قدردانی ویژه از خانواده معظم آن شهید است.

مهدی اخ الصنایع، شهردار منطقه ۱۰ تهران گفت: امنیت و آرامش امروز ایران اسلامی مرهون خون شهیدان است و وظیفه ماست که یاد آن‌ها را زنده نگه‌داریم و نسل امروز را با ارزش‌های ایثار ومقاومت آشنا کنیم.



اخ الصنایع با اشاره به اینکه منطقه ۱۰ با تقدیم ۳۷۰ شهید در دوران دفاع مقدس به «محله هزار شهید» شهر تهران شهرت دارد، تأکید کرد: بر همین اساس طرح «با شهدا» را در منطقه کلید زدیم، تا یاد شهدا و روایت رشادت‌هایشان را در محلات شهر زنده نگه داریم.

او گفت: در نخستین گام این طرح، بنرشهید غلامعلی رجبی، از شهدای شناخته شده جنگ تحمیلی در منطقه اکران شده است.

طرح «با شهدا» از نیمه شهریورماه آغاز شده و طبق برنامه ریزی های انجام شده به‌صورت مستمر و دوهفته یک بار در محلات منطقه اجرا خواهد شد.

همچنین امروز و همزمان با آغاز این طرح، شهردار منطقه ۱۰ به همراه جمعی از مدیرانش به دیدار خانواده معظم شهید «حسین یاوریاد» رفت و با اهدای لوحی از ایثارگری‌ها و صبوری‌های آنها در راه اعتلای وطن و دفاع از آرمان‌های انقلاب تقدیر کرد.