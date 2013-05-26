آزمون استخدام استانداری اردبیل جمعه 17 خرداد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فضائیل عزیزی نسب شامگاه یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری این آزمون استخدامی افزود: این آزمون از ساعت 9 صبح جمعه هفته آینده در حوزه های امتحانی تعیین شده در شهر اردبیل انجام می شود.

وی ادامه داد: برای رفاه حال داوطلبان، تمام حوزه های امتحانی با همکاری دانشگاه های محقق اردبیلی، علوم پزشکی، پیام نور و آزاد اسلامی واحد اردبیل و اداره کل آموزش و پرورش استان در شهر اردبیل تعیین شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار اردبیل تصریح کرد: 23 حوزه امتحانی برای آقایان و 30 حوزه امتحانی برای بانوان تعیین شده است.

وی با بیان اینکه 11 هزار و 106 داوطلب واجد شرایط مرد و هشت و هزار 765 داوطلب واجد شرایط زن در این آزمون ثبت نام کرده اند، تاکید کرد که سازمان سنجش آموزش کشور این ازمون را برگزار می کند.

این آزمون قرار بود در تاریخ 10 خردادماه جاری برگزار شود که به دلیل همزمانی با آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی به روز هفدهم خردادماه موکول شد.

برای این آزمون که به عنوان مرحله اول استخدام در ادارات و دستگاه های دولتی محسوب می شود، حدود 20 هزار نفر از سطح استان اردبیل ثبت نام کرده اند.

بنا به اظهارات اخیر استاندار اردبیل که طی گفتگو با خبرنگار مهر مطرح شد، قرار است دو هزار نفر دیگر تا پایان سال جاری در ادارات و دولتی و شهرداری های استان استخدام شوند.