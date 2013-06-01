آمریکا و ژاپن در پی مذاکره با چین برای پایان دادن به تنش های ارضی هستند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، همزمان با افزایش تنش های ارضی میان پکن و توکیو بر سر جزایر "سنکاکو"، آمریکا و ژاپن خواستار افزایش گفتگوها برای جلوگیری از محاسبات اشتباه در آبراه حیاتی تجارت جهانی شدند.

چاک هگل وزیر دفاع آمریکا امروز شنبه پیش از مذاکرات هفته آتی "شی جینپینگ" رئیس جمهوری چین با باراک اوباما در نیویورک در نشست همکاریهای امنیتی آسیا در سنگاپور گفت: ایالات متحده در برابر هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت موجود در سواحل شرقی چین مقاومت می کند.

هگل همچنین ضمن هشدار به چین درباره حملات سایبری خواستار همکاری واشنگتن و پکن برای مقابله با تهدیدات هکرها شد.