شیوه مناظره روز گذشته توهین به افکار عمومی بود

به گزارش خبرنگار مهر، این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری عصر شنبه در نشستی با خبرنگاران در یاسوج اظهار داشت: امیدوارم صدا و سیما با اصلاحاتی که خواهد داشت این مشکل را برطرف کند و شاهد مناظره ای واقعی و همراه با احترام به شعور جامعه باشیم.

وی همچنین در خصوص برنامه اقتصادی سایر کاندیداها گفت: انتظار داشتم که در یک جلسه تخصصی روی مسائل اقتصادی کشور مناظره ای صورت می گرفت اما این کار انجام نشد و برنامه دیروز یک گفتگوی جمعی بود تا مناظره.

برخی تازه متوجه اهمیت اقتصاد شده اند

رضایی افزود: در این برنامه به کلیات پرداخته شد و وارد مسائل جدی که نپرداختن به آن مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده، نشدیم.

وی بیان کرد: امیدوارم در برنامه های آتی بتوانیم به طور دقیق ریشه مشکلات کشور را در بعد اقتصادی موشکافی کنیم.

رضایی تصریح کرد: من 20سال است که بر روی برنامه های اقتصادی ام مطالعه می کنم اما برخی تنها دو تا سه سال است که متوجه اقتصاد شده و فهمیده اند اقتصاد هم مهم است.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه وقتی فرمان را بدست گیرم چند اتفاق در کشور ایجاد خواهد شد، گفت: در دولت من کار آفرینان و سرمایه گذاران احساس امنیت و مفسدان احساس ترس و نگرانی خواهند کرد و در خارج هم کسانی که به دنبال ادامه تحریمها هستند به فکر فرو خواهند رفت که در رفتارشان تجدید نظر کنند.

رضایی همچنین در خصوص ایالتی کردن اقتصاد در کشور گفت: شکل گیری ایالت های اقتصادی، تکثر در عین وحدت را تقویت می کند و در عین حال استقلال عمل در بعد اقتصاد زیاد می شود.

از بحث هسته ای عبور می کنیم

وی در خصوص سیاست خارجی دولت خود نیز اظهار داشت: روابط خارجی را جدی می گیریم و سعی خواهیم کرد از بحث هسته ای عبور کنیم.

رضایی با بیان اینکه مسئله هسته ای بهانه ای شده تا دشمنان روابط خارجی ما را مختل کنند، افزود: برنامه ای را در پیش خواهیم گرفت که با بکارگیری یک دیپلماسی صحیح و بازی برد برد، هم عزت ما حفظ شود و هم اجازه ندهیم عده ای بهانه جویی کرده و ایستادگی ما را تبدیل به تهدید کنند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بحران سوریه نیز گفت: سوریه برای ما بسیار مهم است و مبنای ما در این کشور دموکراسی است.

وی برگزاری نشست هایی بین مردم، دولت و مخالفین سوری این کشور و مشورت با کشورهای همجوار سوریه را راهکار مسالمت آمیز حل بحران سوریه عنوان کرد.