حضور و انتخاب فرد اصلح دو اصل اساسی انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر ٬ حجت الاسلام علی سعیدی ظهر شنبه در همایش پرچمداران بصیر در خلق حماسه سیاسی در اراک گفت: انتخابات پیش رو مظهر و تجلی حماسه سیاسی و است و حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات و انتخاب افراد اصلح دو اصل اساسی برای حفظ فضای ثبات و آرامش سیاسی است.

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال شکستن اراده مردم است٬ افزود: دشمنان نظام و انقلاب اسلامی همواره درصدد توطئه افکنی هستند و با تدوین سناریوی اقتصادی و افزایش فشارها و تحریم ها به دنبال شکستن اراده مردم هستند.



حجت الاسلام سعیدی در بخش دیگری از سخنانش حضور گسترده در انتخابات را موجب عقب نشینی دشمنان دانست و خاطر نشان کرد: در برابر دو سناریوی اقتصادی و سیاسی دشمنان خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی می تواند به صورت پادزهر عمل کند.



نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه در تشریح معیارهای انتخاب فرد اصلح با بیان اینکه دوران تجربه٬ آزمون و خطا برای ملت ایران به پایان رسیده است٬ گفت: مردم در انتخاب فرد اصلح به معیارهای چون همراهی با رهبری٬ توانمندی٬ ارزشی بودن و کارآمدی توجه کنند.



وی گسترش نفوذ مرزهای اندیشه انقلاب را از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: شکل گیری بیداری اسلامی و مقاومت غزه از آثار و نتایج گسترش مرزهای انقلاب تا سواحل مدیترانه است.