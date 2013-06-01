۱۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۴۰

حجت الاسلام سعیدی:

حضور و انتخاب فرد اصلح دو اصل اساسی انتخابات است

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: حضور در انتخابات و انتخاب فرد اصلح دو اصل اساسی در حفظ ثبات و آرامش انتخابات است.

به گزارش خبرنگار مهر ٬ حجت الاسلام علی سعیدی ظهر شنبه در همایش پرچمداران بصیر در خلق حماسه سیاسی در اراک گفت: انتخابات پیش رو مظهر و تجلی حماسه سیاسی و است و حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات و انتخاب افراد اصلح دو اصل اساسی برای حفظ فضای ثبات و آرامش سیاسی است.

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال شکستن اراده مردم است٬ افزود: دشمنان نظام و انقلاب اسلامی همواره درصدد توطئه افکنی هستند و با تدوین سناریوی اقتصادی و افزایش فشارها و تحریم ها به دنبال شکستن اراده مردم هستند.

حجت الاسلام سعیدی در بخش دیگری از سخنانش حضور گسترده در انتخابات را موجب عقب نشینی دشمنان دانست و خاطر نشان کرد: در برابر دو سناریوی اقتصادی و سیاسی دشمنان خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی می تواند به صورت پادزهر عمل کند.

نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه در تشریح معیارهای انتخاب فرد اصلح با بیان اینکه دوران تجربه٬ آزمون و خطا برای ملت ایران به پایان رسیده است٬ گفت: مردم در انتخاب فرد اصلح به معیارهای چون همراهی با رهبری٬ توانمندی٬ ارزشی بودن و کارآمدی توجه کنند.

وی گسترش نفوذ مرزهای اندیشه انقلاب را از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: شکل گیری بیداری اسلامی و مقاومت غزه از آثار و نتایج گسترش مرزهای انقلاب تا سواحل مدیترانه است.

کد خبر 2067876

