تل آویو راکتور اراک را زیر نظر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ایران در نظر دارد راکتور جدیدی را در سال آتی راه اندازی کند و غرب از آن نگران است که این راکتور موجب نزدیک شدن ایران به بمب هسته ای شود. در این میان اسرائیل که سابقه بمباران چنین راکتورهایی را در خاورمیانه دارد ممکن است پیش از تکمیل این راکتور جدید در ایران دست به این کار بزند.

زمان دقیق برای آغاز به کار این راکتور آب سنگین اراک هنوز به درستی روشن نیست اما اسرائیل به دقت پیشرفت آن را زیر نظر دارد و کارشناسان اسرائیلی و غربی مدعی شده اند که حمله به راکتور آب سنگین اراک پیش از تکمیل و راه اندازی آن مورد قبول تر است تا اینکه بخواهند بعد از آغاز فعالیت آن برای تعطیلی اش اقدام کنند.

ایران اعلام کرده که قصد تولید ایزوتوپ برای مقاصد پزشکی و کشاورزی را دارد. اما کارشناسان می گویند با استفاده از راکتور آب سنگین می توان پلوتونیوم مورد نیاز برای سلاح های اتمی را نیز تولید کرد البته این به شرطی است که سوخت مورد استفاده در این نیروگاه مجددا مورد استفاده قرار بگیرد.

در همین رابطه "آموس یادلین" رئیس سابق حفاظت اطلاعات نظامی اسرائیل با اشاره به حادثه سال 1986 در اتحاد جماهیر شوروی که برای نیروگاه چرنوبیل بوجود آمد و موجب پراکنده شدن مواد رادیو اکتیو در اغلب کشورهای اروپایی شد می گوید : هر کسی که در اندیشه حمله به یک راکتور در حال فعالیت است می خواهد یک چرنوبیل دیگر را به جهانیان هدیه بدهد. از همین رو کسی وجود ندارد که بخواهد به یک راکتور در حال فعالیت حمله کند.

یادلین که هم اکنون در مرکز مطالعات امنیت داخلی دانشگاه تل آویو حضور دارد یکی از هشت خلبانی است که در سال1981 راکتور "اوسیراک" عراق را بمباران کردند. علاوه بر عراق، اسرائیل سابقه حمله به سوریه در سال 2007 میلادی به بهانه منهدم کردن یک مرکز هسته ای، را نیز دارد.

به نوشته رویترز، اسرائیل که به عنوان تنها دارنده تسلیحات هسته ای در خاورمیانه شناخته می شود اکنون برنامه هسته ای ایران را بزرگترین تهدید خود می داند و از آنجا که معتقد است تحریم ها نتوانسته اند ایران را متوقف کنند بر انجام حمله به تاسیسات این کشور اصرار دارد.

یک خط قرمز جدید

برخی از دیپلمات ها با این ادعا که راکتور آب سنگین اراک می تواند ایران را در رسیدن به بمب هسته ای کمک کند، می گویند باید از آن به عنوان یک خط قرمز جدید یاد شود. "یووال استینیتز" وزیر اطلاعات و امور استراتژیک اسرائیل در این رابطه می گوید : راکتور اراک یک نگرانی جدید است اما با این جود نگرانی نخست ما درباره میزان اورانیوم غنی شده در ایران است.

"مارک فیتز پاتریک" مدیر برنامه خلع سلاح و منع اشاعه موسسه مطالعات استراتژیک آمریکا در این رابطه می گوید : راکتور اراک می تواند در هر سال مقدار پلوتونیومی را که برای ساخت یک بمب لازم است تولید کند از همین رو اگر دشمنان این کشور بخواهند به تاسیسات آن حمله کنند راکتور اراک یکی از اهداف اصلی آنها خواهد بود.

اما "کلیف کوپچان" از تحلیلگران موسسه گروه اوراسیا می گوید : این کار مشکل است که بخواهند به مرکزی که زیر نظر بازرسان اژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد حمله کنند. تحلیل من این است که اسرائیل بیشتر بدنبال اطلاعاتی است که بداند آیا ایران در حال ساخت بمب است یا آنکه بدنبال رسیدن به آن است.