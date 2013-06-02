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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۱۲

وزیر دفاع ژاپن:

برنامه هسته ای کره شمالی تهدید جدی برای صلح و امنیت جامعه بین الملل است

برنامه هسته ای کره شمالی تهدید جدی برای صلح و امنیت جامعه بین الملل است

وزیر دفاع ژاپن برنامه هسته ای کره شمالی را تهدید جدی برای صلح و امنیت منطقه و جامعه بین الملل خواند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی آر آی، با وجود تمایل کره شمالی برای بازگشت بر سر میز مذاکرات شش جانبه، ژاپن و اتحادیه اروپا در سنگاپور تاکید کردند که پیونگ یانگ باید برنامه هسته ای و موشکی خود را متوقف کند.

"ایتسونوری اونودرا" وزیر دفاع ژاپن اعلام کرد: توکیو هرگز نمی تواند برنامه هسته ای کره شمالی را تحمل کند و آن را تهدید جدی برای صلح و امنیت منطقه و جامعه بین الملل می داند.

ایتسونوری اونودرا همچنین از کره شمالی خواست تا به تعهدات خود در قبال قطعنامه های شورای امنیت پایبند بوده و به اقدامات تحریک آمیز خود پایان دهد. 

کد مطلب 2068591

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