تاکید سه متحد قدیمی بر همکاری نظامی بیشتر برای مقابله با کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "ژاپن تایمز"، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی برای مقابله با تهدیدهای کره شمالی، همکاری های خود را افزایش می دهند.

در پی مذاکرات وزرای دفاع آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در سنگاپور درباره تهدیدهای موشکی و اتمی کره شمالی ، این سه کشور بار دیگر بر همکاری بیشتر برای مقابله با کره شمالی تاکید کردند.

این سه کشور با صدور بیانیه ای از کره شمالی خواستند تا به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل تن دهد و برنامه های موشکی و هسته ای خود را متوقف کند.

"اوندرا" وزیر دفاع ژاپن بعد از پایان این دیدار گفت : ما توافق کردیم که با همدیگر علیه کره شمالی کار کنیم و همکاری های نظامی خود را افزایش دهیم.

یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا هم با اشاره به اظهارات وزیر دفاع ژاپن گفت: ضروری است که ما با همدیگر همکاری کنیم زیرا هیچ کشوری به تنهایی قادر نیست با این همه تهدیدها مقابله کند.