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۱۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۳۰

کره جنوبی و آمریکا اقدامات تحریک آمیز کره شمالی را غیرقابل قبول خواندند

کره جنوبی و آمریکا اقدامات تحریک آمیز کره شمالی را غیرقابل قبول خواندند

 وزرای دفاع کره جنوبی و آمریکا با تاکید بر لزوم حفظ اتحاد خود در قبال کره شمالی اقدامات تحریک آمیز این کشور را غیرقابل قبول خواندند که تنها باعث انزوای بیشتر پیونگ یانگ می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، وزرای دفاع کره جنوبی و آمریکا امروز شنبه در نشست همکاریهای امنیتی آسیا در سنگاپور قول دادند تا اتحاد خود را برای مقابله با تهدیدات بالقوه کره شمالی که در پی تقویت توان موشکی و هسته ای خود است، حفظ کنند.

این اولین باری است که وزرای دفاع آمریکا و کره جنوبی از زمان تصدی پست وزارت دفاع ایالات متحده توسط چاک هگل در ماه فوریه با یکدیگر دیدار می کنند.

وزرای دفاع کره جنوبی و آمریکا همچنین اعلام کردند که اقدامات تحریک آمیز و تهدیدات کره شمالی غیرقابل قبول بوده و توسعه برنامه هسته ای این کشور تنها باعث انزوای بیشتر ملت فقیر پیونگ یانگ می شود.

دو طرف همچنین موافقت خود را برای گسترش روابط نظامی با هدف بازدارندگی هسته ای در پاسخ به تسلیحات کره شمالی ابراز کردند.

کد مطلب 2067641

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