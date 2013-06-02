هلاکت 60 عضو جبهه تروریستی النصره/ احتمال استقرار نیروهای چندملیتی در مرز سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، "کامل الرفاعی" نماینده پارلمان لبنان امروز اظهار داشت: برخی طرفها در تلاش برای استقرار نیروهای چند ملیتی در مرزهای سوریه در راستای اهداف خاص خود هستند.

وی همچنین از ارتش لبنان خواست در نقاط مرزی سوریه با لبنان حضور خود را تقویت کرده و از ایجاد ناامنی در این مناطق جلوگیری کند.

در تحولی دیگر، امروز 50 تا 60 عنصر جبهه تروریستی النصره در حالی که در تلاش برای انتقال مجروحان خود به منطقه الزبدانی بودند، در حمله ارتش به هلاکت رسیدند.

جنگنده های ارتش سوریه در ادامه سرکوب تروریستها در منطقه الضبعه در شهر القصیر، مواضع آنها را بمباران کردند.

توپخانه ارتش سوریه نیز امروز برخی مناطق شمال القصیر را که در کنترل تروریستها است، هدف حمله قرار داد.

نیروهای ارتش همچنین در مناطق الضبعه و البویضه الشرقیه با گروههای تروریستی درگیر شده اند.