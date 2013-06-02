اعتراف یکی از سرکرده های جبهه تروریستی النصره به توانمندی حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الاخباریه گزارش داد: هنگام تحقیق از فردی که امیر جبهه النصره در حومه القصیر نامیده می شود وی گفت: همه محورهایی که در حومه القصیر ما به مدت دو سال ایجاد کرده بودیم شامل سنگرها، تونلها، سلاح، مهمات همه فروپاشید.من درباره فرهنگ، دین و کتابی که خوانده ام تجدید نظر خواهم کرد.

این تروریست جبهه النصره اعتراف کرد: من در جنگهای زیادی و پیچیده ای در افغانستان و عراق مشارکت کرده ام و با نیروهای معمر قذافی در لیبی نیز جنگیده ام و در طول زندگی ام مردانی راسخ و شجاع در القصیر ندیدم آنها تا لحظه مرگ می جنگند.

این تروریست اذعان کرد: ما از زمانی که مردان حزب الله وارد کارزار شدند کنترل اوضاع را از دست دادیم.ما در باره رزمندگان حزب الله زیاد شنیده بودیم اما توجهی نمی کردیم و آنچه مشاهده کردیم به حقیقت بسیار نزدیک بود.