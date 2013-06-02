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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۴۵

اعتراف یکی از سرکرده های جبهه تروریستی النصره به توانمندی حزب الله

اعتراف یکی از سرکرده های جبهه تروریستی النصره به توانمندی حزب الله

یکی از سرکرده های تروریستی که با نیروهای حزب الله در القصیر جنگیده است به برهم خوردن معادله نبرد با ورود حزب الله اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الاخباریه گزارش داد: هنگام تحقیق از فردی که امیر جبهه النصره در حومه القصیر نامیده می شود وی گفت: همه محورهایی که در حومه القصیر ما به مدت دو سال ایجاد کرده بودیم شامل سنگرها، تونلها، سلاح، مهمات همه فروپاشید.من درباره فرهنگ، دین و کتابی که خوانده ام تجدید نظر خواهم کرد.

این تروریست جبهه النصره اعتراف کرد: من در جنگهای زیادی و پیچیده ای در افغانستان و عراق مشارکت کرده ام و با نیروهای معمر قذافی در لیبی نیز جنگیده ام و در طول زندگی ام مردانی راسخ و شجاع در القصیر ندیدم آنها تا لحظه مرگ می جنگند.

این تروریست اذعان کرد: ما از زمانی که مردان حزب الله وارد کارزار شدند کنترل اوضاع را از دست دادیم.ما در باره رزمندگان حزب الله زیاد شنیده بودیم اما توجهی نمی کردیم و آنچه مشاهده کردیم به حقیقت بسیار نزدیک بود.

کد مطلب 2068699

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