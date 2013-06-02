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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۳۵

ولید المعلم:

صلیب سرخ می تواند پس از پایان عملیات ارتش سوریه وارد القصیر شود

صلیب سرخ می تواند پس از پایان عملیات ارتش سوریه وارد القصیر شود

وزیر امور خارجه سوریه به کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه داد که پس از پایان پاکسازی کامل القصیر از وجود گروههای مسلح، وارد این شهر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرد: مقامات سوری به صلیب سرخ اجازه می دهند که با همکاری هلال احمر سوریه پس از پایان عملیات نظامی ارتش در القصیر وارد این شهر شود.

وزیر امور خارجه سوریه همچنین در گفتگوی تلفنی با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد اوضاع شهر القصیر را مورد رایزنی قرار داد.

این درحالی است که مسئولان کمک رسانی وابسته به سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری ها در سوریه شدند و اعلام کردند: حدود 1500 زخمی در این شهر به درمان فوری نیاز دارند.

کد مطلب 2068807

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