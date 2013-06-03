تاثیر مستقیم تجهیز تسلیحاتی مخالفان سوری بر ثبات و امنیت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، "نوری المالکی" نخست وزیر عراق گفت: دولت عراق نگران افزایش خشونت و تنش در منطقه است. وی نسبت به عواقب تصمیم کشورهای اتحادیه اروپا برای تجهیز تسلیحاتی مخالفان دولت سوریه هشدار داد.

نخست وزیر عراق اظهار داشت: تصمیم برخی از کشورهای اروپایی برای تجهیز تسلیحاتی مخالفان بر امنیت و ثبات عراق تاثیر مستقیمی دارد. زیرا با توجه به روابط موجود میان جبهه تروریستی النصره و القاعده در مرزها، این سلاحها به عراق نیز منتقل خواهد شد.

وی درباره اوضاع کنونی ترکیه نیز گفت: تمایل داریم امنیت و ثبات به ترکیه بازگردد و نگران پیامدهای اوضاع امنیتی این کشور هستیم. نخست وزیر عراق در پایان از مقامات ترکیه خویشتن داری و کنار گذاشتن خشونت را خواستار شد.