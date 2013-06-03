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۱۳ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۱۸

نوری المالکی هشدار داد؛

تاثیر مستقیم تجهیز تسلیحاتی مخالفان سوری بر ثبات و امنیت عراق

تاثیر مستقیم تجهیز تسلیحاتی مخالفان سوری بر ثبات و امنیت عراق

نخست وزیر عراق نسبت به تصمیم برخی از کشورهای اتحادیه اروپا برای تجهیز تسلیحاتی مخالفان دولت سوریه و تاثیر آن بر ثبات و امنیت عراق هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، "نوری المالکی" نخست وزیر عراق گفت: دولت عراق نگران افزایش خشونت و تنش در منطقه است. وی نسبت به عواقب تصمیم کشورهای اتحادیه اروپا برای تجهیز تسلیحاتی مخالفان دولت سوریه هشدار داد.

نخست وزیر عراق اظهار داشت: تصمیم برخی از کشورهای اروپایی برای تجهیز تسلیحاتی مخالفان بر امنیت و ثبات عراق تاثیر مستقیمی دارد. زیرا با توجه به روابط موجود میان جبهه تروریستی النصره و القاعده در مرزها، این سلاحها به عراق نیز منتقل خواهد شد.

وی درباره اوضاع کنونی ترکیه نیز گفت: تمایل داریم امنیت و ثبات به ترکیه بازگردد و  نگران پیامدهای اوضاع امنیتی این کشور هستیم. نخست وزیر عراق در پایان از مقامات ترکیه خویشتن داری و کنار گذاشتن خشونت را خواستار شد.

کد مطلب 2068891

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