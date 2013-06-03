4 کشته و 35 زخمی در درگیریهای طرابلس/واکنش حزب الله به سوء قصد به ماهر حمود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السفیر، منابع لبنانی اعلام کردند: از آغاز درگیریها در طرابلس در شمال لبنان چهار نفر کشته شده اند. از سوی دیگر، درگیریها در همه محورها در طرابلس شدت پیدا کرده است که 35 نفر زخمی شده اند و در میان آنها ایلی سمعان معاون اول نیروهای امنیت داخلی و شربل ماضی و محمود مکاری عضو ارتش در میان زخمی شدگان به چشم می خورند.

خبر دیگر اینکه حزب الله لبنان به شدت سوء قصد تروریستی به ماهر حمود امام جماعت مسجد صیدا را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: حمله به ماهر حمود در شهر صیدا در بامداد امروز حمله علیه شخصیتی است که همه تلاش خود را برای نجات کشور از مشکلات کنونی به کار گرفته است.