ارائه تسهيلات بانکی و رفاهی به اعضای هيات علمی و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی ايران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود بيگلر اعلام کرد: با توجه به تصميمات اتخاذ شده در جلسه شورای مديران اين معاونت تسهيلات رفاهی کارکنان کما فی السابق ادامه خواهد داشت و با تفاهم نامه ای که با بانک ملت، مهر ايرانيان و بانک مهر اقتصاد منعقد کرديم تسهيلات اين بانک ها افزايش يافته است و همکاران واحدهای تابعه می توانند از اين تسهيلات استفاده کنند.

وی يادآور شد: در خصوص بيمه تکميلی درمان کارکنان، با توجه به حضور کارشناسان خبره در امور بيمه، کار کارشناسی قرارداد بيمه تکميلی در حال انجام بوده و قرارداد در مرحله بازبينی است که پس از اتمام مراحل کارشناسی و بازبينی قرارداد و اخذ تاييديه دفتر حقوقی، انتخاب پيمانکار با توجه به پذيرش مفاد قرارداد بيمه تدوين شده، با کمترين نرخ بيمه و بهترين شرايط، قرارداد بيمه تکميلی منعقد خواهد شد. بيمه تکميلی ايثارگران نيز طبق روال سالهای قبل با پوشش حداکثری منعقد می شود.

معاون توسعه مديريت و برنامه ريزی منابع دانشگاه علوم پزشکی ايران با اشاره به تسهيلات بانکی وامهای "خودرو، کالا و قرض الحسنه" تاکيد کرد: وام های مربوط به بانک ملت به محض نهايی شدن تفاهم نامه و تعيين سهم دانشگاه به ازای سرانه ريالی کارمند به واحدها اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: وام قرض الحسنه مهر ايرانيان نيز با توجه به افزايش سرمايه، بر اساس سرانه تعداد نيروی انسانی واحدهای مختلف دانشگاه، تقسيم و متعاقباً به واحدها اعلام می شود. تفاهم نامه ای هم با بانک مهر اقتصاد جهت اعطای تسهيلات به کارکنان و اعضای هيات علمی با جدول پرداخت تسهيلات به شرح ذيل منعقد شده است که پس از سهميه بندی به واحدها اعلام می شود.

میزان مبالغ تسهيلات (ريال) از 100 میلیون ريال تا 300 میلیون ريال به صورت بازپرداخت 60 ماه و تسهیلات 15 درصد متفاوت است.