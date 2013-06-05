به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، آکادمی ادبیات و زبان آلمانی سیبل لویچاروف را به دلیل بیان پرانرژی و خستگی‌ناپذیر حد و مرزهای آنچه در زندگی واقعی روزانه با آن مواجه هستیم، روایت خیال‌پردازانه و در عین حال منطقی، به عنوان برنده امسال برگزید.

این نویسنده که قبلاً جوایز اینگبورگ باخمن را در سال 1998 دریافت کرده، با این جایزه در شمار نویسندگان برجسته آلمانی مثل گونتر گراس، هاینریش بل، فردریش دورنمات و الفریده یلی نک قرار گرفت. سال پیش فلسیتاس هوپه این جایزه را دریافت کرده بود.

سیبل لویچاروف متولد 1954 در شهر اشتورتگارت آلمان است. او از پدری بلغاری و مادری آلمانی متولد شده و پس از دریافت مدرک تحصیلی‌اش در رشته مطالعات مذهبی، مدتی نیز در بوینوس آیرس و پاریس زندگی کرده است.

مراسم اهدای جایزه به این بانوی نویسنده در ماه اکتبر با اهدای چک 50 هزار یورویی (65 هزار دلار) این رقابت انجام می‌شود.

این جایزه به یاد گئورگ بوشنر یکی از مهم‌ترین ادیبان آلمانی دراوایل قرن نوزدهم (1837ـ1813) اهدا می‌شود. این جایزه از سال 1951 به برترین چهره ادبی تعلق گرفته است.