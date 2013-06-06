به گزارش خبرنگار مهر، دستان پرمهر مددکاران اجتماعی به گونه ای عشق را به ودیعه می گذارد که هیچ کسی نمی‌تواند این عشق را نه از آنان بگیرند، نه بخرند، نه بربایند و هیچگاه حاضر نمی‌شوند این فرصت خدمت را، نردبان ترقی خود قرار دهند و آرزو می‌کنند که، هیچ دلی مضطرب، هیچ دیده‌ای گریان، هیچ لبی بی‌لبخند و هیچ دستی بی‌یاور و هیچ سفره‌ای تهی و چراغ هیچ کانون گرم خانواده‌ای خاموش نباشد.

مددکار اجتماعی به دنبال تغییر و دگرگونی مناسب در زندگی مددجویان

مددکاران اجتماعی انسانهایی هستند که "قد قامت الصلاه" عشق را در محراب دفتر کار و زندگی خود، به سوی قبله چشمان پر عاطفه می‌گویند، ایشان مددکاری را نه فقط شغل و حرفه خود، که آن را جهاد، نماز و نیاز خود می‌دانند، آنان شاعران غزلهای عاطفه هستند که تخلصشان "مددکاری اجتماعی" است.

به عبارت دیگر مددکاری اجتماعی مجموعه‌ای متشکل از تدابیر و مشاوره و فعالیت‌های حرفه‌ای است که درقالب نهادها، سازمان‌ها و موسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می‌شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و اقشار جامعه، زمینه بهزیستی، رشد و تعالی آنها را فراهم آورد.

حوزه مددکاری اجتماعی در ایران بسیار فقیر است

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه سمنان با بیان اینکه در حوزه مددکاری اجتماعی در ایران بسیار فقیر هستیم، اظهار داشت: مددکاری اجتماعی یکی از با قدمت ترین حرفه های دنیا و کشور است.

علیرضا ایزدپور همچنین اشاره کرد: مددکاری اجتماعی به صورت علمی از سال 1337هجری شمسی در ایران توسط ستاره فرمانفرمایان پایه گذاری شد و آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی تهران با پذیرش بیست نفر دانشجو بر اساس مصوبه 952 جلسه شورای عالی فرهنگ در مقطع فوق دیپلم تاسیس شد.

وی با یادآوری اینکه موضوع کمک کردن به انسان های نیازمند سابقه ای بس طولانی در کشور دارد اظهار داشت: این سابقه هم به پذیرش دین مبین اسلام بر می گردد که در آن بر دستگیری از نیازمندان تاکیدات زیادی شده، البته در ادیان دیگر از قبیل زرتشت، مسیحیت و ... هم در توجه به گروه های هدف مددکاری اجتماعی تاکیدات زیادی شده است.

"نشاط اجتماعی" شعار سال انجمن مدد کار اجتماعی ایران

این جامعه شناس و مدد کار اجتماعی ضمن بیان اینکه در حال حاضر در دستگاه های مختلف ازجمله سازمان بهزیستی،کمیته امداد، بنیاد شهید، امور ایثارگران، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، هلال احمر، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارتخانه های نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت (بویژه صنایع و کارخانجات)، راه و شهر سازی (هواپیمایی، راه آهن و ...) شهرداری ها، بانک ها، شرکت مترو و ... مددکاران اجتماعی در حال فعالیت هستند افزود: البته مددکاران اجتماعی در دستگاه های غیر دولتی هم فعالیت می کنند.

ایزدپور با اشاره به فعالیت انجمن مدد کاران ایران گفت: انجمن مددکاران اجتماعی ایران دارای مجوز از کمیسیون ماده 10 احزاب از وزارت کشوراست و سابقه فعالیت آن به سال 1342 برمی گردد.

وی با اشاره به این مطلب که شعار امسال انجمن مدد کار اجتماعی ایران نشاط اجتماعی است اظهار داشت: باید جایگاه مددکاران اجتماعی ایران در جامعه مشخص شود.

1200 مددکار اجتماعی عضو انجمن مدد کاران کشور هستند

مدیر عامل بنیاد صیانت از خانواده استان سمنان، انجمن مدد کاران اجتماعی را غیر سیاسی دانست و گفت: همایش کشوری انجمن مدد کاران اجتماعی ایران در ششم خرداد ماه امسال در تهران برگزار شد.

ایزدپور با اشاره به این مطلب که انجمن مددکاری ایران تا کنون موفق به امضاءچند تفاهم نامه با دستگاه های متعدد شده است اظهار داشت: یک هزار و 200 مددکاراجتماعی در ایران عضو انجمن مدد کاران در کشور هستند.

وی با بیان اینکه اولین کتاب گنجینه در همایش اجتماعی کشوری مددکاران اجتماعی رونمایی شد گفت: این کتاب خاطرات 48 مدکار اجتماعی ایران است که در آن تجربه های موفق و ناموفق مددکاران اجتماعی به چاپ رسیده که می تواند در آموزش مددکاران اجتماعی نقش به سزایی را داشته باشد.

کاهش بی سابقه 9.5 درصدی ازدواج در کشور

این جامعه شناس و مدد کار اجتماعی از قول سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه در سال گذشته ازدواج 9.5 درصد در کشور کاهش داشته و این آمار در 50 سال گذشته بی سابقه بوده است اظهار داشت: البته در سال گذشته طلاق 6.2درصد در کشور افزایش داشته است.

ایزدپور با اشاره به پیچیده شدن مسائل اجتماعی در ایران گفت: با این امر آینده نگری اجتماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار می شود و مددکاران اجتماعی در این مهم نقش کلیدی و محوری دارند.

وی با یاد آوری این مطلب که بدون شک در آینده جایگاه مددکاری اجتماعی بسیار قوی تر خواهد شد عنوان کرد: با توجه به مسایلی که کشور با آن مواجه است و در آینده روبرو خواهد بود نیاز به مددکاران اجتماعی و دانش این حوزه به مراتب بیشتر از امروز خواهد بود، اما این کار همین طوری اتفاق نمی ا فتد و ما باید خودمان را قوی کنیم، همکاری و تولید دانش بومی داشته باشیم.

عضویت قریب به 100 نفر در انجمن مددکاری سمنان

مدیر عامل بنیاد صیانت از خانواده استان سمنان با بیان اینکه انجمن مددکاری در سمنان فعالیت خود را از سال گذشته با هماهنگی انجام شده با استانداری و فرمانداری آغاز کرده است گفت: هم اکنون این انجمن قریب 100نفر عضو دارد.

ایزدپور با بیان اینکه کشور ما در حوزه اجتماعی مظلوم است ما هم تحت تاثیر این مظلومیت هستیم اظهار داشت: فقط با کار خوب، خلاقیت و پشتکار است که می توانیم جایگاه مددکاری اجتماعی را تقویت کنیم.

وی گفت: کسانی که می خواهند مددکار اجتماعی بشوند باید از داشتن سه شرط استعداد، دانش تخصصی و مهارت در زمینه مددکاری اجتماعی برخوردار باشند که بدون حتی یکی از این شرایط نمی توان فردی را به عنوان مددکار اجتماعی شناخت.

مددکاری اجتماعی قبل از اینکه علم باشد یک هنر و حرفه است

این مددکار اجتماعی تصریح کرد: مددکاری اجتماعی قبل از اینکه علم باشد یک هنر و حرفه است و کسانی که می خواهند در مقاطع تکمیلی این حرفه ادامه تحصیل بدهند حتما باید مقاطع پایه شان مددکاری اجتماعی باشد و در این حرفه مهارت و تجربه کافی را در خود اندوخته باشند.

ایزدپور با اشاره به این مطلب که مددکاری اجتماعی دارای سه روش اصلی فردی، گروهی، جامعه ای یا اجتماع محور است افزود: امروزه چیزی که جامعه ما شدید بدان نیازمند است تربیت مددکاران اجتماعی است که در حوزه اجتماع محور تخصص داشته باشند تا بتوانند معضلات اجتماعی جامعه امروز را پاسخگو باشند.

وی، زنان سرپرست خانوار، زنان خود سرپرست، کودکان بی سرپرست، کودکان بد سرپرست، سالمندان، معلولان، بیماران عادی، بیماران خاص، بیماران مبتلا به ایدز، زوجهای متقاضی طلاق، خانواده های نیازمند، معلولان، متکدیان، کودکان خیابانی، زنان آسیب دیده اجتماعی، معتادان، بزهکاران، دانش آموزان، دانشجویان، کارگران، کارمندان و... را از گروه های هدف در مددکار اجتماعی برشمرد.

مداخله در بحران يك درمان ارزان و كوتاه مدت است

جانشین مدیر کل سازمان بهزیستی استان سمنان همچنین اضافه کرد: انسان موجودي اجتماعي است كه براي تأمين نيازهاي گوناگون خود با محيط پيرامون خويش ارتباط برقرار مي كند اين ارتباط كه حاصل سازگاري اجتماعي و دروني شخص است، "سازگاري رواني" ناميده مي شود.

ایزدپور تصریح کرد: گاه موانع و مشكلات يا شرايطي در زندگي آدمي پديد مي آيد كه سازگاري و در نتيجه تعادل رواني فرد را بر هم مي زند، به طوري كه مكانيزم هاي دفاعي گذشته نمي تواند انسان را ياري كند و در نتيجه فشار رواني يا استرس او زياد شده و انسان در اين شرايط احساس عجز و ناتواني و درماندگي مي كند مددكار اجتماعي در اين حالت مي تواند شخص بحران زده را كه به تعادل مجدد نيازمند است، كمك فوري كند و باید توجه داشت که مداخله در بحران يك درمان ارزان و كوتاه مدت است.

وی افزود: مددکاری اجتماعی همچون سایر حرفه های خدماتی در ارائه خدمات خود از روش های مختلفی استفاده می کند که عبارت از مددکاری اجتماعی، مددکاری اجتماعی گروهی و مددکاری جامعه ای است.

ایزدپور، پذیرش، رازداری، رابطه حرفه ای، مشارکت و خودشناسی را از اصول مدد کاری برشمرد.

مددکاران اجتماعی، سازمان بهزیستی را خانه اول خود می دانند

مدیر عامل بنیاد صیانت از خانواده استان سمنان با بیان اینکه یکی از سازمان هایی که بیشترین مددکاران اجتماعی در آن فعالیت اجتماعی دارند سازمان بهزیستی است، عنوان کرد: مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی را خانه اول خود می دانند اگرچه فعایت ایشان در دیگر نهادهای اجتماعی و سازمان های اجتماعی چون کمیته امداد، هلال احمر، سازمان زندان ها، بیمارستان ها قابل توجه و چشمگیر است.

ایزدپور گفت: از یک منظر دیگر مدد کار اجتماعی با توجه به توان و تخصص خود می تواند در نهاد ها و سازمانهای مختلف به فعالیت مشغول شوند و خدمات تخصصی خود را به افراد، گروه ها و جامعه ارائه کنند.

وی با اشاره به این مطلب که مددکاران اجتماعی در سازمان بهزیستی به گروه های معلولان، زنان بی سرپرست، بد سرپرست، زنان آسیب دیده اجتماعی، کودکان خیابانی و فرزندان مراکز شبانه روزی خدمات ارائه می دهند اظهار داشت: بیش از 120مددکار اجتماعی در حوزه توانبخشی و حوزه اجتماعی در سازمان بهزیستی استان سمنان مشغول به فعالیت هستند و خدمات تخصصی را به مددجویان ارائه می دهند.

آشنایی گروه هدف از مهمترین ویژگی یک مددکار اجتماعی است

این مددکار اجتماعی ضمن بیان اینکه هرساله به مناسبت میلاد مولود کعبه امام علی (ع)همایشی با برنامه های مختلف برای قدردانی از مددکاران از طرف سازمان بهزیستی برگزار می شود اظهار داشت: در راستای توانمند سازی مددکاران اجتماعی در طی سال دوره های آموزشی و کارگاه های آموزشی از طرف سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان برگزار می شود.

ایزدپور تصریح کرد: فردی در این زمینه حرفه ای است که از علم، دانش و مهارت لازم برخوردار باشد و ضمن رعایت اصول حرفه ای خود با افراد، گروه ها و جامع کمک کند تا با تکیه بر توانایی ها و امکانات موجود در راستای حل مشکلات یا رفع نیاز هایشان گام بردارند و از این راه با استقلال نسبی برسند.

وی با اشاره به شعر زیبای سعدی "بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی" گفت: تعامل انجام دادن کار خیر و داشتن حس نو دوستی، داشتن علم و دانش در حوزه تخصصی، مسئولیت پذیری، پایبندی به اصول اخلاقی، مهربان بودن، آشنایی با اصول برنامه ریزی، راز دار بودن، اخلاص و شناخت گروه های هدف از مهمترین ویژگی های یک مدد کار اجتماعی است.

جانشین مدیر کل بهزیستی استان سمنان ضمن بیان اینکه وظیفه مدد کاران بر اساس مراجعه مدد جویان مشخص می شود خاطرنشان کرد: اگر مراجعه کننده یک فرد معلول باشد این مدد کار اجتماعی باید از نیاز ها و مسائل و مشکلات یک معلول کاملا آگاهی و شناخت داشته باشد، اگر فردی معتاد باشد و به یک مدد کار اجتماعی مراجعه کند در این صورت هم مدد کار اجتماعی باید از عوامل موثر بر اعتیاد، مسائل و مشکلاتی که گریبان گیر فرد معتاد و خانواده اوست را بشناسد و در خصوص آن مشکلات آگاهی داشته باشد تا بتواند خدمات تخصصی و خدمات لازم را ارائه دهد.

حفظ آرامش و خونسردی مهمترین وظیفه مددکاران

در ادامه یک مدد کار اجتماعی گفت: مددکاری حرفه ای است مبتنی بر دانش، اصول، مهارت و روشها که هدف از آن کمک به افراد، گروه ها و جامعه است تا بتوانند با تکیه بر توانایی ها و امکانات موجود، برای حل مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام کنند و به استقلال نسبی و رضایت خاطر فردی دست یابند.

ملوک نجم الدین با تاکید بر اینکه شغل مدد کاری را دوست دارم و زمانی که مشکل مددجو را حل می کنم دو برابر فرد خوشحال می شوم و احساس راحتی می کنم، گفت: یک مددکار اجتماعی باید گوش شنوا خوبی داشته باشد و حتی در بدترین شرایط وقتی که یک مددجو به او توهین می کند باید خونسردی خود را حفظ کند و سعی در آرام کردن مدد جو کند.

وی حفظ آرامش و خونسردی را مهمترین وظیفه مددکار دانست و عنوان کرد: یک مدد کار در تمام زمینه ها مانند، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و مشاوره و ... فعالیت می کند.

این مددکار اجتماعی با اشاره به این مطلب که درک کردن مددکاران بسیار مهم است از مسئولان خواستار هماهنگی بیشتر با مددکاران در خصوص کار مددجویان شد و تصریح کرد: البته ما از مددجویان هم انتظار داریم صبر داشته باشند.

نجم الدین مسائل مالی را از مهمترین مشکلات مددجویان عنوان کرد.

تعداد زیاد مدد جویان و کمبود اعتبارات از عمده ترین مشکلات سازمان بهزیستی

یک مددکار توانبخشی نیز با اشاره به سخن امام حسین (ع) که فرمودند "کمک به دیگران نشانه صداقت است" گفت: مددکاری یکی از شغل های است که با عنایت به مراجعه کنندگان آن که اغلب معلول یا نیازمند می باشد نیاز به داشتن روحیه بالا در جهت رفع مشکل مراجعین دارد و این امر با حمایت همه جانبه مددکاران از طریق مسئولان و ایجاد فضای مناسب تحقق پیدا می کند.

شهناز مداح با اشاره به این مطلب که مددکاری اجتماعی در سال 1337 با افتتاح آموزشگاه خدمات اجتماعی راه اندازی شد اظهار داشت: رشته ای که در آنجا تدریس و آموزش داده می شد خدمات اجتماعی بود و فارغ التحصیلان آن به نام مددکار اجتماعی شناخته می شدند.

وی همچنین کمبود اعتبارات با توجه به تعداد زیاد مراجعه کنندگان تحت پوشش، مشکلات اقتصادی در زمینه درمان و آموزش سالیانه مددکاران متناسب با مشکلات معلومه در جامعه را از عمده ترین مشکلات عنوان کرد.

ضرورت قراردان شغل مددکاری جز مشاغل سخت

این مددکار اجتماعی از مسئولان خواستار حمایت از مددکاران و قراردان شغل مددکاری جز مشاغل سخت، حمایت های مالی و تشویقی و ایجاد فضای مناسب محیط کار شد.

مداح، رضای خدا و گشایش در کار مراجعه کنندگان و رضایتمندی و خشنودی پس از رفع مشکل مراجعه کنندگان را از مهمترین انگیزه خود برای فعالیت در حوزه مددکاری توانبخشی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: اولین مشخصه یک مددکار خوب این است که با مراجعه کننده خود که (توانخواه یا مددجو) است، بتواند ابتدا رابطه حرفه ای نه شخصی برقرار و مشکل مراجعه کننده را درک و با عنایت به مشکل مطرح شده از امکانات موجود در سازمان و جامعه استفاده و درصد رفع مشکل وی بر آید یا با شناخت استعدادها و توانایی های مراجعه کننده به فکر رفع مشکل و آماده سازی زندگی بهتری برای مراجعه کننده خود اقدام کند.

این مددکار توانبخشی در خاتمه اظهار داشت: صبر و شکیبایی، ایجاد رابطه مطمئن، قبول مراجعه کننده و برقراری رابطه مثبت کاری و ایجاد انگیزه در مراجعه کننده از مهمترین ویژگی های یک مددکار خوب است.

