به گزارش خبرگزاری مهر، منچستریها حاضرند "کریستیانو رونالدو" را به مبلغ 65 میلیون پوند به خدمت بگیرند و حتی قبول کردهاند که یک بازیکن خود را هم به اضافه رقم قرارداد به مادریدیها بدهند.
آنگونه که از شنیدهها حاکی است خود رونالدو هم بی تمایل نیست به اولدترافورد بازگردد. حتی سان خبر داده که مهاجم پرتغالی رئال خانه خود در مادرید را به معرض فروش گذاشته است. این بازیکن در بازی پایانی لالیگا مقابل اوساسونا به خاطر مشکلاتی که با "خوزه مورینیو" سرمربی این تیم داشت در زمین حضور پیدا نکرد.
از سویی تیم رئال برای خرید "گرث بیل" از تاتنهام تلاش میکند. تیم لیگ برتری بر روی مهاجم ولزی خود 80 میلیون پوند قیمت گذاشته است. رونالدو دو سال دیگر با رئال مادرید قرار دارد و حاضر نشده قرارداد خود را تمدید کند. از سویی رئالیها نمیخواهند این بازیکن به صورت بازیکن آزاد از تیمشان جدا شود.
"کریستیانو رونالدو" در سال 2008 با انعقاد قراردادی به ارزش 80 میلیون پوند از منچستریونایتد به رئال پیوست. وی با رئال موفق به فتح لالیگا و جام حذفی فوتبال اسپانیا شده است.
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