انفجار گاز در هشترود 4 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر ، در این حادثه که صبح پنجشنبه در ساعت سه و 50 دقیقه رخ داد یک زن باردار 22 ساله در دم جان باخت و تلاش پزشکان نیز برای زنده نگه داشتن فرزند این زن باردار بی نتیجه ماند و نوزاد این زن پس از عمل سزارین نیز در گذشت.

دو نفر از حادثه دیدگان بر اثر شدت حادثه دچار سوختگی شدند که به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز اعزام شدند.

یک نفر از مصدومین این حادثه نیز به بیمارستان امام حسین (ع)هشترود اعزام و به صورت سرپایی مداوا شد.

حال یکی از مصدومان اعزام شده به تبریز بر اثر سوختگی شدید وخیم گزارش شده است.

شدت انفجار به حدی بوده که شیشه های ساختمانهای مجاور تا فاصله 200 متری شکسته شد.

بر اثر این حادثه تمامی شیشه های یک مدرسه در نزدیکی این حادثه نیز شکسته شده اند.

جزئیات حادثه و علت اصلی انفجار در دست بررسی است.