همه دیدگاههای کاندیداها درباره فناوری اطلاعات/ از بهبود فضای اینترنت تا ضرورت فیلترینگ

به گزارش خبرنگار مهر، در این میان حسن روحانی و سعید جلیلی تاکنون کمترین اظهارنظر را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی ارائه کرده اند.

در این گزارش به برخی دیدگاههای کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حوزه ICT اشاره می کنیم.

محمدرضا عارف: آمده ام تا اینترنت مجددا قطع و وصل نشود

این کاندیدای اصلاح طلب که سابقه تصدی پست وزارت در وزارتخانه مخابرات را در دولت اول محمد خاتمی دارد، در سرفصل برنامه های خود که با کلمه " آمده ام" آغاز شده است بخشی را به مشکلات فناوری اطلاعات در کشور اختصاص داده و می گوید: " آمده ام تا اینترنت مجددا قطع و وصل نشود".

- برای ورود اینترنت به ایران از ابتدا نیز مشکل داشتیم و باید بسیاری از نهادهای فرهنگی را متقاعد می کردیم؛ در آن زمان برای اینکه راه را برای ورود اینترنت به کشور باز کنیم از دفتر نمایندگی آیت الله سیستانی شروع کردیم و مجوز گرفتیم.

- اهمیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در همه بخش ها بر همه آشکار است و چنانچه به این بخش اهمیت داده شود نگرانی کشور در زمینه اشتغال و بیکاری از بین می رود.

- باید یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شود که فناوری اطلاعات و ارتباطات باید 200 هزار شغل در کشور را به صورت مستقیم ایجاد کند.

- وضعیت دنیا نشان می دهد که سهم توسعه ICT در رشد اقتصادی، بالای 70 درصد است که تا سال 2020 به 80 درصد می رسد بر این اساس تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات باید از جمله اولویت های ما برای پیشرفت کشور باشد.

- مهمترین مشکل کشور سهم ICT از تولید ناخالص داخلی است؛ ایران بدترین وضعیت را در میان کشورهای منطقه دارد به نحوی که هم اکنون سهم ICT از تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه 7 درصد و در اروپا 6 درصد است اما این سهم در ایران 1.5 درصد است.

- ترانزیت ارتباطی در ایران مغفول مانده و ما می توانیم در منطقه یک بازار خوب ارتباطی و فناوری اطلاعاتی برای خودمان طراحی کنیم و با کیفیت تولیدات ICT به راحتی بتوانیم در منطقه نفوذ کنیم. نگاه ما علاوه بر مباحث اقتصادی، سیاسی و امنیتی است و ICT می تواند تضمینی برای این بخش ها باشد.

- هنوز هم عده ای فکر می کنند باید با فناوری مخالفت کرد و با منطق در این حوزه برخورد نمی کنند بلکه نظر ما این است که تفکر شیعه را می توان از طریق اینترنت به دنیا معرفی کرد.

- در زمینه پهنای باند اینترنت باید نگاه حاکمیتی را برداریم تا امکان توسعه این بخش فراهم شود.

- وجود فضای مجازی امروز یک واقعیت است و اطلاعات فراوانی در این فضا رد و بدل می‎شود. علی الخصوص دانشمندان، محققان و دانشجویان که برای کارهای پژوهشی به فضای مجازی نیازمند هستند.

- مهم‎ترین مسئله برای اینکه مراودات را به صورت بهینه انجام دهیم، امنیت آنها است. بسیاری از این مراودات جنبه طبقه بندی شده دارد و بسیاری از کشورها در این زمینه آسیب دیده اند. بنابراین اولین گام ما ایجاد امنیت است. گرچه در زمینه حملاتی که می‎شود به همت برخی جوانان وضعیت خوبی داریم و در مقابل حملات نرم دارای مصونیت هستیم.

غلامعلی حداد عادل: شورایعالی فضای مجازی برای بهبود اینترنت راهکار معین کند

غلامعلی حداد عادل در خصوص اولویت دولت احتمالی خود در حوزه فضای مجازی می گوید: اولویت دولت من همان رهنموردهای مقام معظم رهبری است که برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی صادر شده است. اگر در انتخاب موفق شوم مصمم به استفاده از امکانات فضای مجازی هستم.

- رهبری به تولید محتوای ایرانی اسلامی و ایجاد زیرساختهای لازم تاکید داشته اند و بنده نیز بر همین جهات تاکید دارم.

- برای بهبود وضعیت فعلی اینترنت، شورایعالی فضای مجازی باید راهکارهایی را معین کند تا علاوه بر حفظ صیانت و اخلاق در این فضا، از امکانات موجود این بخش، استفاده بهینه صورت گیرد.

- قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی در جریان مقدمات تشکیل این شورا بوده و در جلسات مشورتی آن شرکت داشته ام.

- در سال 42 وارد دانشگاه تهران در رشته فیزیک شدم و در زمان فوق لیسانس که در دانشگاه شیراز تحصیل می کردم کامپیوترهای IBM وارد ایران شد که به اندازه یک اتاق حجم داشت و کار کردن با آن مدتها آموزش می خواست. آن زمان ما شاهد تولد این اختراعات در دوران دانشجویی بودیم اما امروز بچه ها بهتر از بزرگترها کار کردن با فضای مجازی را بلندند.

- نوه های چهارساله من به جای آنکه از من شکلات و بیسکوییت بخواهند می گویند " بابایی آی پدت کار می کنه؟ "

- نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که دنیا به سمت مجازی شدن پیش می رود و هر دولت در ایران باید یکی از وظایف خود را استفاده از این فضا بداند.

- اگر در تمامی فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ذهن خود را بگردانیم هیچ جایی نیست که از ارتباطات و فناوریهای اطلاعات و فضای مجازی مصون باشد هم اکنون فرهنگ دانش سیاست، اخلاق، امنیت و اقتصاد تحت تاثیر این فضا قرار گرفته است.

- برخورد ما با واقعیت فضای مجازی باید واقع بینانه باشد؛ امروز در مقام حکومت باید در فضای مجازی تصمیم بگیریم و هم فرصتها و تهدیدها را بشناسیم.

- کشور ما در یک منطقه از جهان واقع شده که چهار راه ارتباطی بین قاره ها است و همانطور که ایران مسیر اصلی جاده ابریشم در گذشته بوده و مارکوپولو و ابن بطوطه از آنان یاد می کنند امروز نیز ایران جاده ابریشم برای انتقال پیام در فضای مجازی خواهد بود و این موقعیت به همت پژوهشگران ما فراهم می شود.

- به برکت فضای مجازی می توان در اقتصاد تحولات شگرف ایجاد کرد؛ امروز اقتصاد ما مورد تحریم قرار گرفته و ما می توانیم با کمترین هزینه در فضای مجازی به کسب و کار رونق دهیم، به نحوی که ایجاد یک بازار مجازی در اینترنت می تواند کار یک مغازه با سرقفلی یک میلیارد تومانی را انجام دهد.

- با فضای مجازی می توان زندگی اجتماعی را سامان داد چرا که با یک دکمه می توان به تمام خواسته های خود دست یافت و اطلاعات جهان را در اختیار گرفت.

- فضای مجازی دریایی است که عجایب آن پایان نمی پذیرد.

- در مجلس هفتم تاکید داشتم نمایندگان از اینترنت و رایانه استفاده کنند؛ قبل از آن تمام طرحها و لوایح در اختیار نمایندگان با کاغذ قرار می گرفت اما امروز استفاده از کاغذ میان نمایندگان مجلس به یک صدم تقلیل یافته و نمایندگان از طریق کامپیوتر به تمام اطلاعات دسترسی دارند.

- امروز اگر کسی منکر تهدید امنیتی از طریق فضای مجازی باشد معلوم است که در دنیا زندگی نمی کند، ما از نظر سیاسی و اخلاقی باید به این فضا توجه کنیم چرا که ایران به برکت دین استقلال پیدا کرده و حالا دشمن برای مقابله با این قدرت متحد کننده ملت، در فضای مجازی برنامه ریزی می کند.

- یک لحظه فکر کنیم که اینترنت و شبکه های ماهواره های با بینان خانواده چه می کند، دشمن از این ابزار برای ویران کردن روابط خانوادگی استفاده می کند؛ استعمارگران که هم اکنون چهره مدافع حقوق بشر و دموکراسی به خود گرفته اند در فضای مجازی تیشه به ریشه خانواده می زنند آنها برای اینکه ریشه مقاومت در کشورهای اسلامی را بسوزانند ار فضای مجازی کمک می گیرند اما ما نمی توانیم اجازه دهیم که اینها به نیات خود برسند ما باید فضای مجازی را به یک فرصت در عرصه زندگی تبدیل کنیم.

- دولت باید سیاستگزاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت را در این فضا بر عهده گیرد، اما تصدی گری را در زیر پوشش این منحنی به بخش خصوصی واگذار کند. من اگر در این انتخابات موفق شوم مصمم هستم از امکانات این فضا استفاده کنم.

- امروز زندگی در یک کشور، جدا از وضع جهان و واقعیات آن نیست و ما نمی توانیم بگوییم "دلم نمی خواهد وارد فضای مجازی شوم"، دنیای امروز اقتضا می کند به عنوان عضوی از خانواده جهانی وارد این عرصه شویم و با چشمی باز می توانیم جایگاه ایران را که هم اکنون چهارمین قدرت سایبری جهان است از این هم فراتر ببریم.

محمد غرضی: دولت الکترونیک مهمتر از سرعت اینترنت است

محمد غرضی نیز که سابقه تصدی بر وزارت پست تلگراف و تلفن را در کارنامه فعالیت خود در دوران سازندگی دارد می گوید: " افتخار من این است که شبکه هوشمند سلامت را راه اندازی خواهم کرد" .

- من نسل سوم و چهارم تلفن همراه را وارد کشور خواهم کرد که در سطح زیادی می تواند حتی به سلامت جامعه نیز کمک کند.

- هم اکنون در دنیا بر روی این نسل های جدید موبایل تنها یک نرم افزار می گذارند که 50 نفر در یک زمان از یک نفر فرمان می گیرند و از راهنمایی های یک مشاور استفاده می کنند.

- ما می توانیم از طریق دولت الکترونیک کار فیزیکی را از دوش پزشکانمان برداریم.

- امروزه استفاده از تکنولوژی های پیشرفته باعث شده که اطبا دستشان برای حضور کمتر فیزیکی باز شود؛ امروزه مریض را از راه دور معالجه می کنند که اتفاقا زیاد هم گران تمام نمی شود.

- نسل ما رادیو یا تلویزیون گوش می داد که یک طرفه بود باید نرم افزارهایی بوجود آید که ارتباطات دو طرفه شود. دولتی که بخواهد قاعده اجتماعی وسیعی داشته باشد باید ارتباطات وسیعی نیز داشته باشد. نرم افزارهای نسل سوم و چهارم ارتباطات هست که یک نفر روزانه می تواند تجزیه و تحلیلی کند و پاسخ دهد.

- جمهوری اسلامی در زمینه مخابرات مالک امکانات فیبر نوری و امکانات پیشرفته دیگری است که می تواند دولت الکترونیک را راه بیاندازد و اصطلاح گپ دیجیتالی را ایجاد کند.

- وضعیت ارتباطات و اینترنت در شرایط فعلی از نظر کیفی مناسب نیست؛ ارتباطات در حال حاضر فقط از نظر کمیتی خوب است؛ امیدوارم بتوانم مجموعه 4 هزار گانه خدمات الکترونیکی در کشور را راه اندازی کنم که اینترنت جزئی از آن است.

- الان برخی محتاج سرعت اینترنت هستند اما ملت نیاز به یک دولت الکترونیک دارند و این مهم تر از سرعت اینترنت است چرا که با ایجاد دولت الکترونیک مشکل سرعت اینترنت هم حل می‌شود.

علی اکبر ولایتی: با فناوری اطلاعات بیمه سلامت ایرانیان را جایگزین بیمه های فعلی می کنم

به گزارش مهر، نگاه علی اکبر ولایتی در حوزه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر حول محور سلامت می چرخد و از این رو وی معتقد است که با استفاده از خدمات الکترونیکی می توان بیمه سلامت ایرانیان را اجرایی کرد.

با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز اصلاح تعرفه ها، بیمه سلامت ایرانیان جایگزین بیمه های نیم بندی می شود که هم اکنون مردم از آن استفاده می کنند.

- امروز در کشور ما از فضای مجازی استفاده های بسیاری می شود به نحوی که دیگر نمی توان کلمه مجازی را برای آن به کار برد چرا که این فضا دیگر غیر واقعی نیست و عین واقعیت است.

- بازی های الکترونیکی و اینترنتی نزدیک به 20 میلیون ایرانی را درگیر کرده و باید در صنعت بازی های رایانه ای باید به سمت خودکفایی حرکت کنیم.

- از فضای مجازی می توان به عنوان ابزاری برای فرصت استفاده کرد و حتی این ابزار می تواند نوعی تهدید تلقی شود.

- عملا در اخبار سیاسی دیده ایم که دولت ها به قوت سایبری ایران اقرار کرده اند. برای مثال در بحث انرژی هسته ای سعی داشتند رآکتور هسته ای ما را در بوشهر با مداخله اینترنتی از کار بیندازند. بر این اساس دفاع در این حوزه یک ضرورت است.

- یکی از ارکان جنگ آینده اینترنت است که ما می توانیم از طریق اینترنت و گسترش ابزارهای فناوری اطلاعات با این حملات مقابله کنیم.

- آموزش از راه دور از طریق اینترنت در کشور پهناور ایران از دیگر ضروریات است؛ خدمات آموزشی برای آحاد ملت ایران باید یکسان باشد.

- باید عدالت در توزیع امکانات در کشور اعمال شود؛ امکانات تحصیلی با استفاده از فناوری اطلاعات، خدمات درمانی و آموزشی باید به صورت یکسان در اختیار همه قرار گیرد.

- در حوزه سلامت برای کاهش هزینه های بیمار استفاده از فناوری اطلاعات یکی از اقدامات مهم زیربنایی خواهد بود. بر اساس این برنامه شبکه سلامت در سراسر کشور، پزشک خانواده و سیستم ارجاع باید تصویب شود و امکانات پزشکی در سراسر ایران ایجاد شود.

- تا پایان برنامه پنجم باید تمامی مردم از امکانات الکترونیکی برخوردار باشند.

- بیمه ای که من برای ایرانیان در نظر گرفته ام متکی به توسعه شبکه الکترونیکی خواهد بود و سلامت رایگان را برای ایرانیان به ارمغان می آورد.

- پرونده الکترونیکی سلامت می تواند به صورت یکپارچه تمامی اطلاعات آحاد جامعه را در اختیار نظام سلامت کشور قرار دهد.

- امروز هند دومین تولید کننده نرم افزار در دنیاست و یکی از اقدامات مهم و زیربنایی خود را بر اساس این صنعت در توسعه آموزش به کار گرفته است. به نحوی که هم اکنون صادرات این کشور در حوزه نرم افزار ارزآور بوده و متخصصان هندی به دیگر نقاط دنیا اعزام می شوند. بر این اساس کارکردن بر روی فضای مجازی می تواند درآمد فوق العاده ای در عرصه صادرات خدمات الکترونیکی برای ما به همراه داشته باشد.

- کشاورزی یکپارچه با استفاده از فضای مجازی موضوعی حیاتی است که باید سامان پیدا کند.

- بانک اطلاعات محتوای صوت و تصویر در فضای مجازی از دیگر الزامات است؛ باید مرکزی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و صدا و سیما برای ساماندهی خدمات صوت و تصویر بر روی اینترنت ایجاد شود تا جوانان و نوجوانان در معرض مخاطرات چند رسانه ای این بخش قرار نگیرند و به جای برخورد سلبی به سمت اهداف مد نظر هدایت شوند.

- گردش مالی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی یک هزار میلیارد دلار در جهان اسـت؛ با توجه به اینکه ایران یک درصد جمعیت دنیا را تشکیل می دهد باید سهم 10 میلیارد دلاری برای ایران در این حوزه متصور شد که این امر نیازمند فراهم کردن زیربنای لازم در این بخش است.

محسن رضایی : در ارائه سرویس و خدمات مانند اینترنت باند پهن متوقف مانده ایم

به گزارش مهر، محسن رضایی در کلیاتی که به عنوان برنامه عمل منتشر کرده فصلی را نیز به فاوا اختصاص داده و در آن به بیان دیدگاه هایی که مبتنی بر توسعه فاوا خواهد بود پرداخته است.

- حوزه فاوا سهمی کمتر از ۲/۰ % در تولید ناخالص ملی دارد؛ بر اساس شاخص های جهانی موقعیت، ایران در شاخص IDI برای سال ۲۰۱۱ در جایگاه ۸۷ ام در میان ۱۵۵ کشور جهان قرار دارد. همچنین در شاخص اینترنت در میان ۱۷۰ کشور جهان در جایگاه ۱۷۰ ام برای شاخص آمادگی شبکه ای در جایگاه ۱۰۱ ام در میان ۱۳۸ کشور جهان قرار دارد و در شاخص دولت الکترونیک در جایگاه ۱۰۲ قرار گرفته است.

- مشترکین تلفن همراه و کاربران اینترنت در طی چند سال گذشته به شدت افزایش داشته، اما در ارائه سرویس و خدمات مانند اینترنت باند پهن متوقف مانده ایم و قیمت اینترنت هچنان گران است. خدمات دولت الکترونیک، بهداشت الکترونیک، تجارت الکترونیک نیازمند بازمهندسی جدی فرآیندها و قوانین است که در توسعه این موارد همچنان دچار ضعف و عقب ماندگی هستیم.

- علیرغم دارا بودن نیروی جوان تحصیل کرده، به دلیل عدم دسترسی به فناوری که مهمترین علت آن تحریم است، امکان کارآفرینی، ایجاد ثروت و توسعه اقتصادی و در نتیجه اشتغال نیروهای تحصیل کرده فراهم نشده است.

- عوامل اصلی عدم توسعه یافتگی در این بخش عبارتست از: کم توجهی دولت به این حوزه، نبود نهاد فرابخشی برای هدایت و مدیریت این حوزه، تحریم های بین المللی و عدم دسترسی به فناوری و همکاری با شرکت های صاحب فناوری و دانش، عدم وجود قوانین منسجم و پویا، عدم وجود بخش خصوصی توانمند.

- با توجه به شاخص های جهانی کشورمان در منطقه پس از رژیم اشغال گر قدس، قطر، بحرین، امارات، عربستان، قزاقستان، عمان، لبنان، آ ربایجان، ترکیه، گرجستان، اردن و مصر در رتبه ۱۴ ام قرار دارد.

- ایجاد نهاد راهبری فرابخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور به عنوان معاون رئیس جمهور، ایجاد نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور برای حمایت از بخش خصوصی، باز مهندسی و معماری سازمانی ساختار دولتی کشور در راستای چابک سازی و کوچک سازی و تعامل پذیری بین دستگاهی (با توجه به ادغام چندین وزارتخانه در یکدیگر) و در جهت استقرار دولت الکترونیک، تخصیص اعتبارات مصوب به طرح های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه های دولتی به میزان حداقل ۱۰ % از اعتبارات عمرانی دستگاه ها برای توسعه طرح های فناوری اطلاعات و ارتباطات و واگذاری پروژه ها و طرح های دستگاه های دولتی به بخش خصوصی از جمله راهبردها است.

- اینترنت باند پهن ارزان (شبکه ملی اطلاعات) و در دسترس برای عموم مردم، تسهیل دسترسی به فناوری ها و تعامل با مراکز تولید فناوری در سطح بین المللی و حمایت از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در جهت تربیت نیروی انسانی ماهر، توسعه خدمات الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، سلامت الکترونیک و آموزش الکترونیکی و تنظیم و تدوین قوانین و مقررات در جهت توسعه فاوا از جمله راهبردهای این بخش است.

محمدباقر قالیباف: فیلترینگ اینترنت ضرورت است

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در بیان دیدگاههای خود در زمینه فناوری اطلاعات می گوید: بکارگیری فناوری اطلاعات یکی از روش های ایجاد اشتغال در جامعه است.

- امروز خدمات بیشترین سهم را در اقتصاد داراست که یکی از این خدمات حوزه مرتبط با IT است ، آیا می دانید ما با همین بخش خدمات چقدر می‌توانیم شغل ایجاد کنیم.

- فیلترینگ اینترنت ضرورت است اما نبایستی در این بحث تنگ‌نظری و رفتار سلیقه‌ای اعمال شود.

- ما نمی توانیم بگوییم همه چیز را باید در اینترنت رها کرد؛ کنترل یک ضرورت است. اگر انسان وارد یک مکان آلوده شود و از ماسک استفاده نکند حتما دچار آلودگی می‌شود در محیط فرهنگی نیز اگر یک جوان در محیط پر گناه باشد حتما آسیب‌پذیر است اما گر کسی را می‌خواهیم در جامعه بیاوریم و آن را در جامعه رها کنیم باید به او شنا یاد بدهیم و بعد در دریای مواج رها کنیم.

- سیستم بانکی باید مراقبت های لازم را برای ارائه تسهیلات انجام و با استقرار سیستم های الکترونیکی یکپارچه همکاری بخش های مختلف این حوزه را مورد تقویت قرار دهد. اما باید متاسفانه بگویم نه در بانک مرکزی و نه در دولت چنین اراده ای وجود ندارد لذا ما هر حرکتی غیر از اصلاح نظام بانکی را انجام دهیم بی نتیجه خواهد بود .

سعید جلیلی: لازمه آزادشدن ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، مبنا قرارگرفتن الگوی اسلامی ایرانی است

به گزارش مهر، سعید جلیلی لازمه آزادشدن ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را مبنا قرارگرفتن الگوی اسلامی ایرانی می داند.

- دوستانی که نگران پنهای باند اینترنتی هستند پهنای باند ظرفتهای فرهنگی را با این بحث ها ضعیف نکنند.

- پیشرفت های فناوری به ویژه فناوری اطلاعات دستاوردهای عظیمی برای رشد، توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و ارتقاء فرهنگ و تمدن ملتها فراهم ساخته است و جهان را به هم نزدیک ساخته است؛ با این حال مظاهر ضدامنیتی و تهدیدزای آن که منابع و امنیت کشورها را به خطر انداخته به شدت نگران کننده است.

- مرزهای شناخته شده و حق حاکمیت کشورها در فضای اطلاعاتی مخدوش شده و سرمایه های مادی و معنوی ملتها به سرقت رفته و تخریب می شود.

- زیرساختهای حیاتی کشورها در معرض حملات هدفمند از سوی افراد، گروه ها و حتی دولتها قرار می گیرد و خسارتهای شدیدی را بر کشورها تحمیل می کند.

- شکاف فناورانه و برخورداری برخی کشورهای از دانش و نرم افزارهای آن، زمینه انحصار طلبی و سودجویی های غیرحقوقی آنها را فراهم می سازد.

- لازمه آزادشدن ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، مبنا قرارگرفتن الگوی اسلامی ایرانی و نیز تعیین نقش مردم، به صورت عادلانه و نه شانسی، است.

حسن روحانی : دنیای امروز دنیای ارتباطات است

به گزارش مهر، دیدگاههای حسن روحانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی تاکنون منتشر نشده است وی تنها در جایی گفته است: دنیای امروز دنیای ارتباطات است متاسفانه در کشور عده ای در دنیای قرن نوزدهم سیر می کنند ما باید محیط مناسب برای اساتید بزگوار و گرانقدرمان آماده کنیم تا آنها بتوانند در مسائل کشور نظر بدهند؛ دراین سالها ی اخیر نخبه ستیزی شد، که امید وارم به نخبه گرایی برگردیم.