رایزنیهای هیئت تجاری لرستان در عراق/ تقویت حضور در بازارهای اقلیم کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت تجاری لرستان از سیزدهم خردادماه جاری در سفری به اقلیم کردستان عراق موضوع توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری را مورد بررسی قرار دادند که البته هنوز اخبار چندانی از نتیجه این مذاکرات منتشر نشده است.

در این رابطه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم‌آباد در آخرین اخبار ارسالی از این هیئت اعزامی به کردستان عراق از رسیدن به توافقات خوبی با طرف‌های عراقی خبر داده است.

حسین سلاح‌ورزی که به همراه هیئت 26 نفره‌ تجاری بازاریابی لرستان در اقلیم کردستان عراق به سر می‌برد گفت: این سفر اولین سفر هیئت‌های تجاری بازاریابی لرستان در سال جاری است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد برگزار شد.

وی افزود: خوشبختانه دیدگاه عمومی مسئولان و بازرگانان و فعالان اقتصادی اقلیم کردستان عراق در مورد ایران مساعد و خوشبینانه است و همین عامل باعث نزدیکی هر چه بیشتر و در نتیجه حصول توافقات تجاری خوبی شده است.

سلاح ورزی با اشاره به امتیازاتی که این اقلیم برای گسترش روابط تجاری بازرگانی دارد تصریح کرد: علاوه بر نزدیکی فرهنگی، از آنجا که به هر حال کردستان در همجواری با ایران قرار دارد، این ضرورت ایجاب می‌کند که ما مناسبات‌مان را با این منطقه گسترش داده و بازارهای مناسب آن را از دست ندهیم.

به هر روی هر چند که در این اظهارات کوتاه به جزئیات توافقات صورت گرفته اشاره نشده است ولی امید می رود که سفر هیئت 26 نفره لرستان به اقلیم کردستان عراق حامل توافقات و قراردادهای تجاری مطلوبی باشد.

این در حالیست که پیش از این نیز سفیر تایلند در سفری به لرستان از توانمندیهای اقتصادی این استان برای توسعه روابط تجاری دیدن کرد که باید منتظر ماند و دید که این دید و بازدیدها منجر به حرکت های عملیاتی در راستای توسعه صادرات استان خواهد شد یا خیر؟

از دیگر برنامه های اعلامی از سوی اتاق بازرگانی خرم آباد برای توسعه روابط تجاری طی سالجاری حضور سفیر افغانستان و رایزن اقتصادی سفارت این کشور در تیرماه 92 در استان لرستان و همچنین اعزام هیئتهای اقتصادی لرستان به کشور گرجستان است.

پیش از این نیز طی سال گذشته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد قراردادهای تجاری را با کشورهایی چون بلغارستان، داغستان، چین، عراق و ... منعقد کرده بود.

این در حالیست که صادرات در استانهای کمتر توسعه یافته ای مانند لرستان با قابلیتهای منحصر به فرد در بخش آب، خاک، صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری و ... می تواند سکوی پرشی برای توسعه، اشتغال و کارآفرینی باشد.

با این تفاسیر توسعه روابط تجاری و توجه به صادرات موضوعی است که می تواند گره اشتغال و سرمایه گذاری را در استان لرستان باز کند و اولین گام در این رابطه توسعه روابط و رایزنی های در این بخش است که البته باید این پیگیریها تا حصول نتیجه و عملیاتی شدن توافقات ادامه داشته باشد تا بتوان به برکات و اثرات این رایزنیها امیدوار بود.