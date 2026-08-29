رحمانی: دولت باید فاصله میان مردم و خدمت را به حداقل برساند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر شنبه در آیین افتتاح ساختمان فرمانداری و مجتمع اداری شهرستان چهاربرج، با بیان اینکه هفته دولت فرصتی برای ارائه کارنامه خدمتگزاری است، افزود: مهم‌تر از افتتاح پروژه‌ها، ایجاد امید و اطمینان در جامعه است و مردم باید آثار تلاش دولت را در مسیر زندگی، اقتصاد، اشتغال و دریافت خدمات عمومی خود لمس کنند.

وی همچنین با بیان اینکه چهاربرج امروز صاحب یک زیرساخت اداری ماندگار برای آینده شهرستان شده است، خاطرنشان کرد: هدف این است که ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در کنار یکدیگر قرار گیرد و مدیران به جای ارجاع دادن مردم از یک مجموعه به مجموعه دیگر، خودشان مسئولیت حل مسئله را بر عهده بگیرند.

استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت تقویت اختیارات شهرستان‌ها نیز تأکید کرده و افزود: تفویض اختیار، چابک‌سازی مدیریت و حضور مدیران در میدان از الزامات حکمرانی کارآمد است و ما نیز در استان با همین رویکرد، پیگیر افزایش اختیارات و تقویت جایگاه مدیریت شهرستان‌ها هستیم.

رحمانی همچنین با بیان اینکه رویکرد مدیریت استان در کنار توسعه زیرساخت‌ها، حرکت به سمت دولت پاسخگو، دستگاه اجرایی چابک و خدمت بی‌واسطه است، اضافه کرد: رضایتمندی مردم برای ما یک شاخص جدی در ارزیابی عملکرد مدیران است.

وی با اشاره به مسیر توسعه آذربایجان‌غربی، افزود: همان‌گونه که برای سرمایه‌گذاری، تولید، توسعه راه‌ها، فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی و رونق اقتصادی استان برنامه داریم، در حوزه حکمرانی و خدمت‌رسانی نیز باید فاصله میان مردم و دولت را کوتاه کنیم.