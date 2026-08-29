رفیع زاده: مردم نباید برای دریافت خدمت در پیچ‌ و خم اداری سرگردان شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع‌زاده ظهر شنبه در آیین افتتاح مجتمع اداری شهرستان چهاربرج، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای خدمت، افزود: تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی در شرایط دشوار کشور، بیانگر عزم جدی دولت برای استمرار خدمت‌رسانی و توسعه زیرساخت‌ها در کنار تأمین معیشت و امنیت مردم است.

وی همچنین فلسفه ایجاد مجتمع‌های اداری را تجمیع خدمات مورد نیاز مردم در یک نقطه دانسته و خاطرنشان کرد: استقرار دستگاه‌های مختلف در یک مجموعه، علاوه بر کاهش رفت‌وآمد و هزینه‌های مردم، موجب کاهش هزینه‌های اداری و زیرساختی و افزایش بهره‌وری می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تفویض اختیار به سطوح استانی و شهرستانی را نیز از سیاست‌های مهم دولت در اصلاح نظام اداری عنوان کرده و افزود: مردم نباید برای حل مسائل خود به مرکز استان یا پایتخت مراجعه کنند و در موارد نیازمند تأیید سطوح بالاتر، باید فرآیند به‌گونه‌ای طراحی شود که مردم درگیر رفت‌وآمدهای اداری نشوند.

رفیع‌زاده همچنین با تأکید بر تقویت سازوکارهای نظارتی، اضافه کرد: سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» امکان ثبت و پیگیری شکایات مردم درباره تأخیر، نقص یا رفتار نامناسب در ارائه خدمات را فراهم کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان و تجربه مدیریتی استاندار آذربایجان‌غربی، افزود: با هدایت دکتر رحمانی و همراهی مدیران اجرایی، این ظرفیت‌ها بیش از پیش در مسیر توسعه و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم به‌کار گرفته خواهد شد.

ساختمان فرمانداری و مجتمع اداری چهاربرج به بهره‌برداری رسید

همزمان با ششمین روز هفته دولت و در ادامه مسیر تقویت زیرساخت‌های حکمرانی و خدمت‌رسانی در شهرستان‌های آذربایجان‌غربی، ساختمان فرمانداری و مجتمع اداری شهرستان چهاربرج با حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی به بهره‌برداری رسید.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۳ هزار مترمربع احداث شده و مساحت اعیان آن به یک‌هزار و ۴۶۰ مترمربع رسیده و عملیات محوطه‌سازی این مجموعه نیز در مساحتی بالغ بر یک‌هزار و ۷۰۰ مترمربع اجرا شده است.

ساختمان این مجموعه در پنج طبقه احداث شده و با فراهم شدن فضای مناسب برای استقرار و فعالیت مجموعه‌های اداری، زمینه برای افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات و ارتقای بهره‌وری نظام اداری شهرستان فراهم شده است.