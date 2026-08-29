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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

رفیع زاده: مردم نباید برای دریافت خدمت در پیچ‌ و خم اداری سرگردان شوند

رفیع زاده: مردم نباید برای دریافت خدمت در پیچ‌ و خم اداری سرگردان شوند

ارومیه - معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مجتمع‌های اداری باید به نقطه‌ای برای ارائه یکپارچه خدمات تبدیل شوند تا مردم امور خود را بدون سرگردانی انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع‌زاده ظهر شنبه در آیین افتتاح مجتمع اداری شهرستان چهاربرج، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای خدمت، افزود: تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی در شرایط دشوار کشور، بیانگر عزم جدی دولت برای استمرار خدمت‌رسانی و توسعه زیرساخت‌ها در کنار تأمین معیشت و امنیت مردم است.

وی همچنین فلسفه ایجاد مجتمع‌های اداری را تجمیع خدمات مورد نیاز مردم در یک نقطه دانسته و خاطرنشان کرد: استقرار دستگاه‌های مختلف در یک مجموعه، علاوه بر کاهش رفت‌وآمد و هزینه‌های مردم، موجب کاهش هزینه‌های اداری و زیرساختی و افزایش بهره‌وری می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تفویض اختیار به سطوح استانی و شهرستانی را نیز از سیاست‌های مهم دولت در اصلاح نظام اداری عنوان کرده و افزود: مردم نباید برای حل مسائل خود به مرکز استان یا پایتخت مراجعه کنند و در موارد نیازمند تأیید سطوح بالاتر، باید فرآیند به‌گونه‌ای طراحی شود که مردم درگیر رفت‌وآمدهای اداری نشوند.

رفیع‌زاده همچنین با تأکید بر تقویت سازوکارهای نظارتی، اضافه کرد: سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» امکان ثبت و پیگیری شکایات مردم درباره تأخیر، نقص یا رفتار نامناسب در ارائه خدمات را فراهم کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان و تجربه مدیریتی استاندار آذربایجان‌غربی، افزود: با هدایت دکتر رحمانی و همراهی مدیران اجرایی، این ظرفیت‌ها بیش از پیش در مسیر توسعه و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم به‌کار گرفته خواهد شد.

ساختمان فرمانداری و مجتمع اداری چهاربرج به بهره‌برداری رسید

همزمان با ششمین روز هفته دولت و در ادامه مسیر تقویت زیرساخت‌های حکمرانی و خدمت‌رسانی در شهرستان‌های آذربایجان‌غربی، ساختمان فرمانداری و مجتمع اداری شهرستان چهاربرج با حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی به بهره‌برداری رسید.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۳ هزار مترمربع احداث شده و مساحت اعیان آن به یک‌هزار و ۴۶۰ مترمربع رسیده و عملیات محوطه‌سازی این مجموعه نیز در مساحتی بالغ بر یک‌هزار و ۷۰۰ مترمربع اجرا شده است.

ساختمان این مجموعه در پنج طبقه احداث شده و با فراهم شدن فضای مناسب برای استقرار و فعالیت مجموعه‌های اداری، زمینه برای افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات و ارتقای بهره‌وری نظام اداری شهرستان فراهم شده است.

کد مطلب 6931436

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