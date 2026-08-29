به گزارش خبرنگار مهر، امین کوپشی عصر شنبه در دیدار با امام جمعه جدید شهرستان جاسک، اظهار کرد: آسفالت معابر یکی از مهمترین برنامههای شهرداری است و با وجود محدودیت اعتبارات در سال ۱۴۰۴ دو قرارداد آسفالت منعقد شده تا بخشی از نیازهای شهر جبران شود.
وی افزود: عقبماندگیهای شهر در سالهای گذشته زیاد است و با وجود تلاش همکاران قبلی همچنان نیازمند تلاش بیشتر برای پاسخگویی به انتظارات مردم هستیم.
شهردار بندر جاسک، بیان کرد: برای هفته دولت ۱۰۴ میلیارد تومان پروژه قابل افتتاح در نظر گرفته شده که شامل پیادهروسازی و آسفالت معابر است.
کوپشی، ادامه داد: در حوزه خدمات شهری نیز برای خرید ماشینآلات مورد نیاز ۲۷ میلیارد تومان هزینه شده است و در صورت صدور مجوز از سوی فرماندار روند افتتاح این پروژهها انجام خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی شهرداری گفت: در حال حاضر ۱۴۰ نفر در شهرداری مشغول به کار هستند و با توجه به برخی مشکلات ناشی از کهولت سن و ناتوانی تعدادی از نیروها، جوانسازی و ترمیم چرخه نیروی انسانی شهرداری از برنامههای پیشرو است.
شهردار بندر جاسک همچنین درباره وضعیت بدهیها و پروندههای حقوقی شهرداری، اظهار کرد: زمانی که مسئولیت را بر عهده گرفتیم با انبوهی از پروندههای حقوقی مواجه بودیم و برای رسیدگی به این موضوع از وکیل پایه یک و متخصص استفاده کردیم.
وی افزود: تاکنون سه پرونده بزرگ حل و فصل شده و در حال حاضر یک پرونده دیگر در دست پیگیری است که امیدواریم به نتیجه برسد.
کوپشی با اشاره به تبعات مالی پروندههای حقوقی شهرداری، گفت: اگر پرونده موجود به ضرر شهرداری تمام شود، شرایط بسیار دشواری برای شهرداری ایجاد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات این است که برخی شهرداران گذشته با ایجاد بدهی از شهرداری خارج شدهاند و شهردار بعدی باید نسبت به تسویه آن اقدام کند، در حالی که با پرداخت نشدن حقوق پیمانکاران مبالغ بدهی در طول زمان چند برابر میشود.
شهردار بندر جاسک در پایان، گفت: یکی از پروندههای موجود مربوط به پیش از انقلاب است.
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