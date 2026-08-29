رایزنی تلفنی وزیر خارجه مصر با همتای کویتی درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر با جراح جابر الاحمد الصباح وزیر خارجه کویت در چارچوب رایزنی و هماهنگی مستمر میان دو کشور درباره تحولات سریع منطقه‌ای و راه‌های مهار تنش‌ها در منطقه به صورت تلفنی گفتگو کرد.

دو طرف در این گفتگو آخرین تحولات منطقه و تشدید تنش‌های کنونی را بررسی و بر اولویت کاهش تنش و بازگشت ایران و آمریکا به مسیر دیپلماتیک و مذاکرات تاکید کردند.

همچنین دو طرف بر پایبندی به تفاهمنامه اسلام آباد به عنوان چارچوبی که می‌توان بر مبنای آن مذاکرات را از سر گرفت و به راه‌حل‌های سیاسی که می‌تواند از افزایش تنش و عدم ثبات در منطقه جلوگیری کند تاکید کردند.

وزرای خارجه مصر و کویت همچنین نگرانی‌های امنیتی موجود در منطقه را مورد بررسی قرار دادند و بر اهمیت رسیدگی به منابع مختلف تنش با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و ضرورت پایبندی به اصول حسن همجواری، احترام به حاکمیت کشورها و تمامیت ارضی آنها، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حل‌ اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک تاکید کردند.