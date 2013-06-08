به گزارش خبرنگار مهر، پژمان منتظری در حاشیه تمرین عصر روز شنبه تیم ملی در خصوص دیدار تیم‌های ملی ایران و لبنان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی حساسی را مقابل تیم ملی لبنان پیش رو داریم و شرایط ما در جدول گره خود به گونه‌ای است که به پیروزی مقابل تیم ملی لبنان نیاز داریم.

وی در خصوص حضور رئیس جمهور و سایر مسئولان مربوطه در وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در تمرین تیم ملی اظهار داشت: حضور رئیس جمهور و محمد عباسی وزیر و سایر مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در تمرین تیم ملی باعث می‌شود تا با دلگرمی و روحیه بالا به مصاف حریفان خود برویم.

مدافع تیم ملی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به شکست دادن تیم ملی لبنان در ورزشگاه آزادی نیاز داریم. مطمئنم هواداران تیم ملی با حضور پرشور خود در ورزشگاه آزادی و حمایت از تیم ملی باعث می‌شوند تا ما مقابل لبنان نتیجه لازم را بگیریم.

دیدار تیم‌های فوتبال ایران و لبنان در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2014 برزیل ساعت 18 روز سه‌شنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.