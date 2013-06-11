سید مجتبی موسوی، مدیر امور حجم سازمان زیباسازی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد خبر بازگشایی دوباره مدرسه صنایع مستظرفه در باغ نگارستان گفت: قرار بر این است آثاری از کمال‌الملک و شاگردان مطرحش را که جمع‌آوری کرده‌ایم در باغ نگارستان در موزه‌ای با عنوان مکتب کمال‌الملک روی دیوار ببریم.

کمال‌الملک مرد نشسته در میانه عکس است

وی افزود: این آثار در موزه‌ای که قرار بود برای کمال‌الملک راه‌اندازی شود قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه این آثار توسط سازمان زیباسازی خریداری شده تا در این موزه حفظ و نگهداری شوند.

موسوی خبر راه‌اندازی دوباره مدرسه صنایع مستظرفه را اشتباهی رسانه‌ای دانست و بیان کرد: مدرسه‌ای احیا نخواهد شد بلکه قصد داریم موزه‌ای برای مکتب کمال‌الملک راه‌اندازی کنیم. در این میان از خود کمال‌الملک و شاگردانش مانند افرادی چون ابوالحسن خان صدیقی، علی‌محمدخان حیدریان، اسماعیل آشتیانی و چند نفر از خانم‌هایی که شاگرد کمال‌الملک بودند آثاری خریداری شده که در این موزه جای خواهند گرفت.

کمال‌الملک در واپسین روزهای زندگی خود در تبعید

مدرسه صنایع مستظرفه مدرسه‌ای بود که به سرپرستی کمال‌الملک در سال ۱۳۲۹ قمری ( ۱۹۱۱ میلادی) تاسیس شد. این مدرسه برای تدریس و توسعه نقاشی تاسیس شد و هم‌زمان با آن به رشته‌های منبت‌کاری، موزاییک‌سازی و قالی‌بافی هم پرداخته می‌شد. چند سال بعد از تاسیس این مدرسه زیر نظر کمال‌الملک ابوالحسن صدیقی بخش مجسمه‌سازی را نیز دایر کرد. پس از مرگ کمال‌الملک مدرسه به دو مدرسه دیگر یعنی هنرستان کمال‌الملک و هنرستان هنرهای سنتی تقسیم شد.

موزه مکتب کمال‌الملک با گردآوری 120 اثر از این هنرمند شهیر ایرانی و شاگردان مدرسه صنایع مستظرفه در باغ نگارستان افتتاح می‌شود.

مدرسه صنایع مستظرفه به عنوان اولین دانشگاه هنری ایران که در عصر قاجار توسط کمال الملک تاسیس شد، تاثیر فراوانی بر هنر ایران و عبور از هنر سنتی و رسیدن به هنر مدرن داشته است.

سازمان زیباسازی شهر تهران در یک سال گذشته با گردآوری آثار کمال الملک، شاگردان و اسناد مدرسه صنایع مستظرفه، موزه مکتب کمال الملک را در باغ نگارستان تاسیس خواهد کرد.

مقبره کمال‌الملک

در این موزه آثار کمال الملک به همراه بیش از 100 اثر از دو نسل از شاگردان کمال الملک ( شاگردان مستقیم استاد و شاگردان نسل دوم هنرستان کمال الملک) به نمایش در خواهد آمد. در این موزه آثاری از هنرمندانی چون ابوالحسن صدیقی، جعفر پتگر، علی اکبر صنعتی، عباس کاتوزیان، هادی تجویدی، اسماعیل آشتیانی، جمشید امینی، و..... به نمایش در خواهد آمد. همچنین در این موزه اسناد،عکس‌ها، احكام و دست‌نوشته‌های مدرسه صنایع مستظرفه، نیز در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

سازمان زیباسازی شهری تهران علاوه بر گردآوری این آثار، با همکاری دانشگاه تهران به بازسازی و احیای مدرسه صنایع مستظرفه در باغ نگارستان پرداخت و بر همین اساس موزه مکتب کمال الملک در محل سابق این مدرسه بر روی عموم مردم گشایش خواهد یافت.