به گزارش خبرنگار مهر، پس از نشست روز سه شنبه مدیریت کارخانه ذوب‌آهن با خسرو ابراهیمی مدیرعامل باشگاه و برخی از بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه صورت گرفت، تصمیم گرفته شد به همکاری با اعضای کادر فنی تیم فوتبال ذوب‌آهن پایان داده شود.

در این بین قرار بود مرتضی کرمانی‌مقدم و جلال امیدیان مربیان و محسن کرباسچی سرپرست تیم فوتبال از امروز در تمرینات گروهی شرکت نکنند که پس از این اقدام، فرهاد کاظمی هم تصمیم گرفت به همکاری‌اش با این باشگاه پایان دهد.

بر این اساس مدیریت باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با محمود یاوری مذاکراتی انجام داد و قرار شده است این مربی بصورت موقت و در بازی‌های پلی‌آف هدایت تیم ذوب‌آهن را برعهده بگیرد. تیم فوتبال ذوب آهن برای باقی ماندن در لیگ برتر باید در مرحله پلی آف روز 31 خرداد و 4 تیرماه در دو بازی رفت و برگشت به مصاف پاس همدان برود.