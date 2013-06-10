به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، نام جانی دپ در کتاب رکوردهای گینس به عنوان گران‌ترین بازیگر با دستمزد ۷۵ میلیون دلار ثبت شده و ‌در سال ۲۰۰۱ به عنوان یکی از بیست چهره دنیای سرگرمی شناخته شد. در سال ۲۰۱۲ سایت تخصصی IMDB جانی دپ را به عنوان بهترین بازیگر سینمای جهان در ۱۰ سال گذشته معرفی‌کرد.

نگاهی به مهم‌ترین فیلم‌های او از میان 49 فیلمی که با بازی او بر پرده نقره‌ای رفته، به مناسبت 50 ساله شدن او خالی از لطف نخواهد بود.

1. "کابوس شبانه در الم استریت". این فیلم که قرار بود اندکی ترسناک باشد، نویددهنده خلق یکی از بزرگترین بازیگران هالیوود شد. دپ اولین نقشش را در این فیلم در سال 1984 در نقش یک نوجوان به نام گلن لنتس ایفا کرد.

2. دپ با عرضه جرم های رایج در دبیرستان های آمریکا در فیلم "خیابان جامپ شماره 21" نقشی متفاوت عرضه کرد و در سال 1990 با پشت سر گذاشتن این فیلم به سوی عرصه‌های جهانی گام برداشت.

3. "ادوارد دست قیچی" یکی از مهم‌ترین فیلم‌ها برای دیده شدن جانی دپ در نقش‌های فانتزی بود.

4. در "رویای آریزونا" کمدی- دارمی بود که در سال 1993 خلق شد. او در نقش نوه یک تاجر موفق ظاهر شد.

5- در "گیلبرت گریپ چه می‌خورد" در سال 1993 دپ در کنار لئوناردو دی کاپریوی جوان در نقش برادری ظاهر شد که از مادر و برادر بیمارش مراقبت می‌کند.

6-"اد وود" در سال 1994 یکی از محبوب‌ترین و در عین حال کم فروش‌ترین فیلم‌هایی است که با بازی او در فیلمی از تیم برتون شکل گرفت.

7- در "دون خوان دومارکو" او در برابر مارلون براندو در سال 1995 ظاهر شد و در نقش مردی بازی کرد که فکر می‌کرد دون خوان است.

8- "آخرین لحظه" بازگشت به دوران واقعی و بازی در نقش قاتل یک دولتمرد بود. این فیلم در سال 1995 فروشی موفق در باکس آفیس را رقم زد.

9- جانی دپ با "مرد مرده" در سال 1996 برای اولین بار به جشنواره فیلم کن رفت و فروشی خوب را تجربه کرد.

10- در سال 1997 در فیلم "دنی براسکو" در نقش مامور اف.بی.آی در برابر آل پاچینو بازی کرد.

11- در فیلم " ترس و نفرت در لاس‌وگاس" در سال 1998 نقش رائول دوک، داستانی از دوستش هانتر ای. تامپسون را بر پرده زنده کرد.

12- در فیلم "زن فضانورد" در سال 1999 در نقش مامور ناسا در برابر شارلیز ترون ظاهر شد.

13- در همین سال ستاره او در پیاده روی مشاهیر هالیوود نقش بست.

14- در فیلم "موسیقیدان" نشان داد نوازنده چیره دستی در گیتار است.

15- پیش از این که به ستاره فیلم‌های دیسنی بدل شود، در فیلم "وزیدن" در سال 2001 در نقش یک فروشنده کوکایین ایفای نقش کرد.

16- در "روزی روزگاری در مکزیک" در سال 2003 در نقش مامور اف.بی.ای وارد سرزمین مکزیک شد.

17- با "دزدان دریایی کاراییب" در نقش کاپیتان جنگ گنجیشکه مشهورترین شخصیت سینمایی اش را خلق کرد و فروشی 654 میلون دلاری را در جهان به ثبت رساند.

18- "در جستجوی ناکجاآباد" در سال 2004 و در نقش نویسنده ای که خالق پیتر پن بود، نامزد اسکار شد.

19-فیلم "چارلی و کارخانه شکلات سازی" در سال 2005، فیلمی به کارگردانی تیم برتون تحسین منتقدان را به همراه داشت.

20-" سویینی تاد" یک همکاری دیگر با تیم برتون در سال 2007 بود که برایش جایزه گلدن گلوب را به همراه داشت.

21- با "دزدان دریایی کاراییب: در آخر جهان" در قسمت سوم از این فیلم پرفروش، جک گنجیشکه به فروش 963 میلیون دلاری در سراسر جهان دست یافت.

22- یک جزیره خصوصی در سال 2009 خرید تا به گفته خودش معنی آزادی را حس کند.

23-"دشمن مردم" در سال 2009 چهره دیگری از جانی دپ را به نمایش گذاشت.

24- در "تخیلات دکتر پارناسوس" پس از مرگ نابهنگام هیث لجر در کنار جود لاو و کالین فرث در سال 2009 به یاد این بازیگر جوان و ماندگار، در برابر دوربین رفت.

25- "آلیس در سرزمین عجایب" یک همکاری دیگر با تیم برتون فروشی بالای یک میلیارد دلار را ثبت کرد.

26- برای "رنگو" در سال 2011 جایزه اسکار را برای صداپیشگی در نقش یک مارمولک گم شده در صحرا به دست آورد.

27- با "دزدان دریایی کاراییب : سوار بر امواج ناشناخته" بار دیگر فروشی بالای یک میلیارد دلار را رقم زد.

28- "خیابان جامپ شماره 21" را بار دیگر این بار در نقش مامور پلیس در سال 2012 زنده کرد.

29- "رنجر تنها" در سال 2013 ادای دینی به بومیان آمریکا بود.