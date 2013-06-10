به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رادمرد با بيان اينكه تامين ارز ارتباط مستقيمي با تنظيم كالاي اساسي دارد گفت: به دليل ضريب وابستگي بالاي كالاهاي اساسي و ضروري (سبد مصرفي خانوار ) به واردات هرگونه بروز مشكل در تامين ارز كالاهاي مذكور و يا تغيير نرخ پايه ارز يا ساير نرخ ها تاثير مستقيمي بر مقادير تامين كالاي اساسي و نرخ آنها خواهد داشت.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: بازار يک موجود زنده است و بايد هر اقدامي دراين حوزه به موقع صورت گيرد كه از آن جمله موضوع تامين ارز كالاهاي اساسي است. تنظيم بازار و توليد آنچنان به موضوع ارز، قيمت و فراواني آن حساس است كه به هيچ عنوان نمي توان از آن غفلت كرد.

وي همچنين درباره تامين ارز مورد نياز كالاهاي اساسي در سال 91 توضيح داد: در اين سال كه در واقع سال سختي براي اقتصاد ايران بود، مشكلات عديده اي در تامين نقل و انتقال ارز ناشي از تحريم هاي بين المللي بوجود آمد كه منجر به كاهش عملكرد بخش خصوصي در تامين كالاي اساسي كشور شد، اما از ديگر سو حضور موثر دولت در قالب 2 شركت بازرگاني دولتي ايران و شركت پشتيباني امور دام موجب شد تا روند تامين و توزيع كالاي اساسي با موفقيت پيگيري شود.

رادمرد افزود: دولت در سال گذشته با مديريت منسجم، اهداف دشمن در قالب تحريم هاي بين المللي را ناكارآمد كرد و در كنار آن با تنظيم بازار موثر كالاهاي اساسي از طريق عرضه ذخاير كشور و ارائه نرخ متعارف مانع از بروز هر گونه كمبود شد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت با تاكيد بر اينكه هم اكنون كشور از نظر ذخاير كالاهاي اساسي در شرايط خوبي قرار دارد ابراز اميدواري كرد امسال با تلاش مسئولان ذيربط ارز مرجع مورد نياز كالاهاي اساسي تامين شده و بازار با مشكلي مواجه نشود.