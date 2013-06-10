شرایط بد نظامی پیمان آتلانتیک شمالی/ وابستگی بالای ناتو به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، دبیرکل ناتو در یک گزارش محرمانه از کمبود ظرفیتهای نظامی ناتو و وابستگی آن به آمریکا خبر داد و نوشت: ناتو در آینده تنها برای عملیاتهایی محدود آمادگی دارد چرا که ظرفیتهای نظامی لازم برای این کار را ندارد.

"اندرس فوگ راسموسن" در این گزارش محرمانه، 15 تا از مناطق تحت عملیت ناتو که این سازمان در آن با مشکلات بسیاری روبرو است، برشمرد و تصریح کرد که متحدان اروپایی ناتو در مجهز کردن این ائتلاف نظامی اهداف هماهنگ و مشترکی ندارند.



در این بررسی طرح و نقشه ای نشان داده شده است و در آن پروژه های بررسی شده ناتو غالبا با رنگ های نارنجی یا قرمز مشخص شده است که نشان دهنده مناطقی است که در آن ناتو با مسائل بزرگی روبرو است، رنگ زرد نشان دهنده مشکلات کم تر در این مناطق است که البته کمتر در این جدول نشان داده شده است و رنگ سبز که نشان دهنده وجود هیچ مشکلی در آن منطقه است اصلا وجود نداشت.



"اشپیگل" در ادامه نتایج این بررسی را که در آن برخی از کمبودهای ناتو در عملیاتی که دو سال پیش در لیبی شکل گرفت هم آشکار شد نگران کننده ارزیابی کرد. به گفته راسموسن این ائتلاف نظامی در این عملیات با کمبود مهمات زیدی روبرو بود.



بر اساس این بررسی تا سال 2019 شرایط این ائتلاف نظامی بهتر نخواهد شد. کمبودهایی هم در سوختگیریهای هوایی جت های جنگنده وجود دارد. ناتو حداقل به 235 هواپیمای سوخت رسان نیاز دارد که بدون کمک آمریکا تنها 81 فروند در اختیار دارد. بقیه این نیازمندی ناتو را آمریکا باید جبران کند که البته این تناقض با هدف مد نظر این ائتلاف نظامی مبنی بر این است که یک کشور عضو نباید نیمی از مسئولیت ناتو را بر عهده گیرد.



راسموسن همچنین تقسیم بار نابرابر بین آمریکا با دیگر اعضای ناتو را غیر قابل دفاع ارزیابی کرده و از مشکلات و کمبودهای این ائتلاف نظامی در زمینه پرسنل پزشکی، رهبری الکترونیکی جنگ و یگانهای ویژه خبر داد.

در این تجزیه محرمانه همچنین راسموسن نتیجه گیری کرده است که اکثر اعضای ائتلاف باید اقدامات بیشتری انجام دهند.



وزیر دفاع آمریکا نیز در نشست وزرای دفاع ناتو در روز سه شنبه گذشته اعلام کرد که ارتش آمریکا دیگر آماده نیست تا کاستی های اروپاییان در این ائتلاف نظامی را جبران کند.