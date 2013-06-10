آثار صادق همایونی در یادها خواهد ماند/ همایونی فرهنگ عامه مردم فارس را شکوفا کرد

احمدهمتی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به اینکه زندگی صحنه یکتای هنرمندان وفرهنگیان وادب دوستانی است که یاد و آثارشان بر تاریخ و فرهنگ و هنر این مرز و بوم اسلامی به یادگار می ماند و خواهد ماند، گفت: عرصه فرهنگ وادب فارس در طول دوران پرنشیب و فراز خود و در همه حال شاهد فعالیت و هنر نمایی و تأثیرگذاری اساتید و پیشکسوتانی ازجمله زنده یاد صادق همایونی است که آثار و حضورشان مایه بسی افتخار و مباهات در این استان فرهنگی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس بیان داشت: اما از دست دادن عزیزانی چون وی ، عرصه هایی از این فرهنگ تأثیرگذار را چنان خالی می کند که دیدگان را پر از اشک و اندوه کرده و اندیشه های ناب و خلاق اینگونه افراد را در ذهن اهالی و دوستدارانش زنده و گرامی می دارد.

همتی ادامه داد: در این مجال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس به همراهی تمامی اصحاب فرهنگ وادب وهنر و رسانه استان در سوگ از دست دادنش پر از تأسف گشته و با چشمانی گریان به نبودنش می نگرد ولی یقین دارد که ماندگاری آثار وی تا ابد در یادها خواهد ماند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اظهارداشت: وی که متولد سال 1313 و نزدیک به 30 کتاب و 200 مقاله از خود بر جای گذاشته، کارهای ارزشمندی در زمینه فرهنگ مردم از جمله تعزیه و تعزیه خوانی در ایران و شیراز داردکه مایه مباهات وافتخاراهالی فرهنگ وادب وهنرفارس است.

همتی تصریح کرد: از جمله آثار وی که باظهور وخلق آن تحول وجنب وجوشی فرهنگی در استان و کشورایجادکرد،مواردی چون خاستگاه تعزیه، فرهنگ مردم سروستان، ترانه های محلی فارس، فرهنگ مردم شیراز، مجموعه شعر بن بست و... است که تاابدبه یادگاردرحوزه ادب وعلم وفرهنگ پابرجاست وهمه گان ازآن بهره ها برده و خواهندبرد.

همتی بابرشمردن اینکه استاد صادق همایونی نویسنده و پژوهشگر پیشکسوت فارس جزء معدود نویسنده ، شاعر ، ادیب وازجمله پژوهشگرانی بودکه فرهنگ عامه استان فارس رادرنوبه خودشکوفا ومعرفی کرد، گفت: او همچنین در داستان های "بیگانه ای در ده" و "هرگز غروب مکن" و "خلق روزگار" ، به زندگی محرومان روستایی پرداخته واین بسیارارزشمنداست و جایگاه تامل برانگیزی دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس؛اضافه کرد: زمینه های اصلی کار همایونی، پژوهش در فرهنگ عامه و فلکلور است و این آشنایی او با فرهنگ عامه، داستان هایش را تحت تأثیر گذاشته ودارای فرازهایی ناب وپژوهشی کرده که ازمنظراستادان دانشگاهی وعلاقه مندان بی نظیرجلوه کرده است.

همتی گفت: تلخي رفتنش را فقط عظمت سال ها کسب تعلیم وتاثیرات آثارش مي تواند تحمل پذير كند زیرا که او بزرگ بود و از اهالي امروز، جايگاهش درپیش حضرت سبحان جاودانه باد.

صادق همایونی یکشنبه ساعت 17و 30 دقیقه به دلیل ایست قلبی در شیراز درگذشت.