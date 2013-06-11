وزارت ورزش به تعهد خود در احداث زورخانه های مشارکتی اقدام کند

نورالله هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توافق هایی که حدود یکسال قبل بین سازمان بسیج مستضعفان و وزارت ورزش و جوانان انجام شده بود، مقرر شد تا به صورت مشارکتی این دو نهاد حدود هزار زورخانه در سراسر کشور احداث کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در این مدت هیچ اقدامی رخ نداده و همکاریهای مشارکتی این دو نهاد در چند برگ امضا خلاصه شد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشور تصریح کرد: در این توافق های صورت گرفته زمین مورد نیاز زورخانه ها از سوی پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج به وزارت ورزش واگذار و این نهاد ساخت آن را متعهد می شد.

هدایتی ادامه داد: سازمان بسیج کشور حاضر است در همه مناطق و روستاهایی که پایگاه ها و یا حوزه های مقاومت بسیج فعال بوده، مکان های مجهز و استاندارد زورخانه ای و هنرهای رزمی و کشتی پهلوانی را راه اندازی کند.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشور گفت: وزارت ورزش و جوانان بر اساس توافق های صورت گرفته با سازمان بسیج مستضعفان برای ساخت مشارکتی حدود هزار زورخانه در سراسر کشور متاسفانه تاکنون اقدامی نکرده است.

وی هدف از این اقدام را توسعه ورزش های زورخانه ای و هنرهای رزمی و کشتی پهلوانی در همه مناطق کمتر توسعه یافته کشور و احیای این ورزش باستانی بیان کرد.