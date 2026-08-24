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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۵

پیش‌بینی افزایش تولید کلزا به ۴۰۰ هزار تن در سال آینده

پیش‌بینی افزایش تولید کلزا به ۴۰۰ هزار تن در سال آینده

یک مسئول صنفی گفت:در صورت مساعد بودن شرایط جوی و تداوم شرایط مناسب قیمتی، تولید کلزا سال آینده به حدود ۴۰۰هزار تن می‌رسد که در این صورت رشد قابل‌توجهی نسبت به سال زراعی فعلی شاهد خواهیم بود.

عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با اشاره به روند مناسب خرید حمایتی کلزا در کشور به خبرنگار مهر، گفت: خرید این محصول در دو سال اخیر با اتکا به بخش خصوصی انجام شده و این روند با موفقیت همراه بوده است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه بخش خصوصی به این حوزه اعتماد کرده و ورود آن به خرید محصول، نتایج مثبتی به همراه داشته است. امیدواریم با توجه به تجربه دو سال گذشته، امسال نیز هیچ مشکلی در روند خرید و پرداخت مطالبات کشاورزان به وجود نیاید و خرید محصول به موقع و به شکل مطلوب انجام شود.

وی درباره میزان تولید کلزا در سال جاری، گفت: امسال حدود ۳۰۰ هزار تن تولید کلزا در کشور داشتیم که این میزان تقریبا مشابه سال گذشته است.

عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با اشاره به اجرای کشت قراردادی در این بخش، افزود: اتفاق خوبی که امسال در حوزه کلزا رخ داد، توسعه کشت قراردادی بود. این روند با تعامل بخش خصوصی و کشاورزان در حال انجام است و بدون مداخله‌های اضافی، به بهترین شکل پیش می‌رود.

هاشمی ادامه داد: امیدواریم در صورت مساعد بودن شرایط جوی و تداوم شرایط مناسب قیمتی، تولید کلزا در سال آینده به حدود ۴۰۰ هزار تن برسد که در این صورت شاهد رشد قابل توجهی نسبت به سال زراعی فعلی (۱۴۰۴-۱۴۰۵) خواهیم بود.

وی با بیان اینکه کشور هنوز تا خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی فاصله زیادی دارد، تصریح کرد: در حال حاضر تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از نیاز کشور به دانه‌های روغنی، در داخل تولید می‌شود و برای رسیدن به خودکفایی باید برنامه‌ریزی‌های جدی‌تری در این بخش انجام شود.

این مسئول صنفی تأکید کرد: توسعه کشت قراردادی، حمایت از کشاورزان و تقویت نقش بخش خصوصی می‌تواند مسیر افزایش تولید و کاهش وابستگی کشور در حوزه دانه‌های روغنی را هموارتر کند.

کد مطلب 6925677
فاطمه امیر احمدی

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