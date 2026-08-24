عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با اشاره به روند مناسب خرید حمایتی کلزا در کشور به خبرنگار مهر، گفت: خرید این محصول در دو سال اخیر با اتکا به بخش خصوصی انجام شده و این روند با موفقیت همراه بوده است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه بخش خصوصی به این حوزه اعتماد کرده و ورود آن به خرید محصول، نتایج مثبتی به همراه داشته است. امیدواریم با توجه به تجربه دو سال گذشته، امسال نیز هیچ مشکلی در روند خرید و پرداخت مطالبات کشاورزان به وجود نیاید و خرید محصول به موقع و به شکل مطلوب انجام شود.

وی درباره میزان تولید کلزا در سال جاری، گفت: امسال حدود ۳۰۰ هزار تن تولید کلزا در کشور داشتیم که این میزان تقریبا مشابه سال گذشته است.

عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با اشاره به اجرای کشت قراردادی در این بخش، افزود: اتفاق خوبی که امسال در حوزه کلزا رخ داد، توسعه کشت قراردادی بود. این روند با تعامل بخش خصوصی و کشاورزان در حال انجام است و بدون مداخله‌های اضافی، به بهترین شکل پیش می‌رود.

هاشمی ادامه داد: امیدواریم در صورت مساعد بودن شرایط جوی و تداوم شرایط مناسب قیمتی، تولید کلزا در سال آینده به حدود ۴۰۰ هزار تن برسد که در این صورت شاهد رشد قابل توجهی نسبت به سال زراعی فعلی (۱۴۰۴-۱۴۰۵) خواهیم بود.

وی با بیان اینکه کشور هنوز تا خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی فاصله زیادی دارد، تصریح کرد: در حال حاضر تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از نیاز کشور به دانه‌های روغنی، در داخل تولید می‌شود و برای رسیدن به خودکفایی باید برنامه‌ریزی‌های جدی‌تری در این بخش انجام شود.

این مسئول صنفی تأکید کرد: توسعه کشت قراردادی، حمایت از کشاورزان و تقویت نقش بخش خصوصی می‌تواند مسیر افزایش تولید و کاهش وابستگی کشور در حوزه دانه‌های روغنی را هموارتر کند.